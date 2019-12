Reactia lui Vladimir Putin dupa ce Rusia a fost exclusa de la Jocurile Olimpice si Cupa Mondiala

Ziare.

Presedintele Rusiei spune ca aceasta decizie nu are niciun temei si este motivata politic."Nu exista niciun repros de adus Comitetului Olimpic Rus. Si daca nu exista, tara trebuie sa participe la competitii sub drapel national! Aceasta decizie contravine Cartei Olimpice!Orice pedeapsa trebuie sa fie individuala si nu colectiva! Avem toate motivele sa credem ca aceasta decizie este motivata politic", a spus Putin intr-o conferinta de presa.Amintim ca Rusia a fost suspendata de la toate evenimentele sportive majore care vor avea loc in urmatorii patru ani! Hotararea a fost luata in unanimitate luni, la Lausanne (Elvetia), de catre Agentia Mondiala Antidoping (WADA).Asta inseamna ca steagul si imnul Rusiei nu vor fi permise la evenimente precum Jocurile Olimpice din 2020 sau Cupa Mondiala de fotbal din 2022.Atletii rusi care pot dovedi ca nu sunt implicati in scandalul de dopaj pot participa, insa, sub un steag neutru.Pedeapsa vine dupa ce Agentia Antidopaj din Rusia (Rusada) a fost declarata neconforma, ca urmare a manipularii datelor de laborator predate anchetatorilor in ianuarie 2019.Rusia are la dispozitie 21 de zile pentru a face apel impotriva acestei interdictii.168 de sportivi rusi au concurat sub un steag neutru la Jocurile Olimpice de iarna din Pyeongchang, dupa ce Rusia a fost interzisa in urma Jocurilor Olimpice din 2014, pe care le-a gazduit la Sochi.Rusiei a primit interzis sa concureze ca natiune in atletism inca din 2015.In ciuda interdictiei, Rusia va putea concura la EURO 2020, la care St Petersburg va fi unul dintre orasele gazda, intrucat UEFA nu este definita ca o "organizatie de evenimente majore" in ceea ce priveste incalcarile antidoping.C.S.