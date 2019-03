Sefa diplomatiei din Austria mai vrea un vals cu Putin

Ziare.

"Este intr-adevar un dansator bun", a spus ea in cursul unei receptii la Viena, organizata cu ocazia Zilei internationale a femeii de catre partidul de extrema dreapta FPO, de care apartine. "Poate voi dansa din nou cu el saptamana viitoare, voi fi la Moscova", a adaugat ea pe un ton glumet, scrie AFP.Karin Kneissl a fost criticata vehement pentru ca l-a invitat pe Putin la casatoria ei, celebrata intr-o localitate in sudul Austriei la 18 august si pentru ca a valsat cu el in fata camerelor televiziunii ruse. Ea i-a multumit atunci sefului statului rus cu o reverenta.Diplomata de cariera, in varsta de 54 de ani, si-a asumat intotdeauna responsabilitatea pentru respectiva initiativa, asigurand ca a stabilit cu aceasta ocazie o "baza de incredere" cu liderul rus. Vladimir Putin evocase la randul sau o calatorie "strict privata".Kneissl a subliniat joi ca a dansat de asemenea cu alte personalitati, mentionadu-l pe omologul sau Jeremy Hunt. "Dar cu tot respectul pe care il datorez ministrului britanic al afacerilor externe, Putin este un dansator mai bun", a afirmat ea.Invitatia facuta lui Putin fusese considerata drept o eroare majora a presedintiei austriece a UE, avand in vedere ca presedintele rus este acuzat frecvent ca incearca sa divizeze Cele 28 de tari membre ale blocului comunitar, cultivand in special legaturile sale cu partidele populiste din mai multe tari europene, intre care FPO.