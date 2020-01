Vladimir Putin: Terminam gazoductul NorthStrem 2 si fara ajutor extern! Degeaba se opun americanii

Traseul NorthStream2. Sursa foto: Nord-Stream2.com

Traseul gazoductului TurkStream. Sursa foto: Entsog Maps

Cum ar urma sa ajunga, prin flux invers, gazele rusesti in Romania pe la Kardam-Negru Voda si sa plece, pe la Isaccea, spre zona Odessei. Harta: Entsog Maps/Editare Ziare.com

Rusia a anuntat, inca de acum un deceniu, ca va livra gaze in Europa fara sa le mai transporte prin Ucraina. Ca n-au fost doar vorbe in vant o dovedeste chiar faptul ca, intre timp, Moscova a investit masiv intr-o retea de transport care sa ocoleasca Ucraina.Asa s-a construit gazoductul NorthStream 1, care transporta gaze, prin Marea Baltica, din Rusia in Germania, la Greifswald. Iar de acolo, prin gazoductele terestre Eugal si Opal, gazul coboara spre restul Europei.Intre timp, Rusia a inceput si constructia unei alt gazoduct in Marea Neagra: NorthStream 2. Si acesta este aproape finalizat. Din cifrele comunicate de Deutsche Welle, 2.100 de kilometri de gazoduct au fost deja instalati.Acest gazoduct in valoare de circa opt miliarde de euro, desi este un proiect al Gazprom, se construieste cu bani de la societati partenere: Shell, BASF, Uniper, Wintershall si Engie.In decembrie insa, presedintele Donald Trump a anuntat ca Statele Unite vor adopta o serie de sanctiuni impotriva celor care sprijina NorthStream2. Deja o companie care se ocupa de o serie de operatiuni tehnice a anuntat ca isi suspenda lucrarile, de teama sanctiunilor.Putin sustine, insa, ca Rusia are capacitatea de a duce la bun sfarsit proiectul."Am putea, fireste, sa terminam acest proiect si pe cont propriu, fara ajutorul partenerior straini", a declarat Putin, citat de Politico.eu la o conferinta pe care a tinut-o la Moscova, alaturi de Cancelarul german Anglea Merkel.La randul ei, Merkel a precizat ca proiectul gazoductului (al doilea care aduce gaze din Rusia direct in Germania, prin Marea Baltica - n.red.) trebuie aparat. Cancelarul german a criticat, cu aceasta ocazie, sanctiunile impuse de SUA.Reamintim ca miercuri, 8 ianuarie 2020, Vladimir Putin a fost la Istanbul unde, alaturi de Recep Tayyip Erdogan, a inaugurat TurkStream . Acest gazoduct aduce gaze din Rusia, prin Marea Neagra, pana in Turcia.Pe aceasta noua ruta, volume mari de gaz rusesc vor putea ajunge din Rusia, prin Turcia, pana in conducta Trans-Balcanica. Pana de curand, prin aceasta conducta Trans-Balcanica, gazul a circulat doar de la nord spre sud (dinspre Rusia, prin Ucraina, inspre sudul Europei).Ulterior, insa, s-a decis ca gazul sa poata circula si in sens invers, adica sa urce din Turcia spre sudul Europei. Iar acest tip de alimentare se practica deja de cateva zile.Asa se face ca, de la inceputul acestui an, potrivit datelor Transgaz, bulgarii n-au mai cumparat gaze rusesti aduse prin Ucraina si Dobrogea. Si e posibil sa nu o mai faca niciodata, de vreme ce acum se pot alimenta din TurkStream.In aceste conditii, vom mai avea tranzit de gaze prin Dobrogea? E o intrebare importanta, pentru ca - din informatiile Ziare.com - circa o treime dintre veniturile SNTG Transgaz SA provin din transportul gazelor de tranzit. Or, de echilibrul economic al Transgaz depinde si pretul gazelor noastre, pe termen lung.Momentan nu stim nimic sigur.E posibil sa avem, in continuare tranzit de gaze prin Dobrgea, chiar daca bulgarii n-ar mai fi interesati sa transporte pe la noi. Motivul: Kievul e de multa vreme interesat sa traga gaz din TurkStream prin conducta Trans-Balcanica si, prin Romania, sa-l aduca in sudul Ucrainei pentru a alimenta regiunea Odessa. In acest fel, ucrainienii ar putea sa duca gaz in regiunea respectiva fara a-l mai transporta prin conducte care acum trec prin Transnistria (tara pe care Kievul nu o recunoaste oficial).Ramane, insa, sa aflam cum vor evolua lucrurile, in regiune.