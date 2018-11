Politica navelor de razboi in Marea Azov

Ucraina are dreptate in acest caz

Vor fi limitate drepturile cetatenilor?

Legea martiala, ca manevra electorala?

Conflictul dintre Moscova si Kiev a atins un nou punct culminant. Conducerea ucraineana a decis aplicarea legii martiale asupra unor parti largi din teritoriul tarii. Motivul a fost actiunea marinei ruse de a ataca si captura trei nave militare ucrainene la sfarsitul saptamanii trecute.Navele ucrainene doreau sa ajunga de la Odessa, port la Marea Neagra, in porturile Berdjansk si Mariupol, in Marea Azov, traversand apele stramtorii Kerci. Rusia le-a oprit facand uz de forta si a retinut echipajele in Peninsula Crimeea. Mai multi marinari ucraineni au fost raniti in aceasta operatiune. Ucraina are tot dreptul sa protesteze fata de actiunea Rusiei . Moscova incalca astfel dreptul international, prevederile dreptului maritim international si un acord bilateral ruso-ucrainean privind Marea Azov, acord ce prevede tranzitul liber al navelor celor doua tari, inclusiv cele militare.Kremlinul a dovedit inca o data ca nu pune prea mare pret pe acordurile legale obligatorii, ci prefera politica fortei.La fel cum a facut-o la anexarea Crimeii si prin sustinerea separatistilor pro-rusi in regiunea ucraineana Donbas.Tot pe buna dreptate, Ucraina primeste sprijin international in aceasta chestiune. Parteneri din Europa, precum Germania , dar si de peste Ocean, ca SUA sau Canada, se pozitioneaza de partea Ucrainei.Agresiunea Rusiei este clara, atat din punct de vedere juridic, cat si politic. Si pentru ca nici macar un singur stat din lumea intreaga nu a recunoscut anexarea Crimeii de catre Rusia, alegatia Moscovei conform careia Ucraina ar fi incalcat teritoriul rus nu poate fi luata in serios.Dar de ce instaureaza acum presedintele ucrainean Petro Porosenko legea martiala? El vrea sa-i mobilizeze pe rezervisti si sa consolideze mecanismele de aparare a tarii si de securitatea informatiilor.Dar in cazul legii martiale ar putea fi limitate si drepturi civile, precum cel al libertatii de adunare si de expresie. Sau pot fi aplicate anumite masuri economice obligatorii.Porosenko a insistat ca aceste lucruri nu se vor intampla, dar multi cetateni ucraineni nu il cred neaparat. Deoarece solicitarea presedintelui de aplicare a legii martiale, aprobata luni seara de parlamentarii de la Kiev, este formulata vag in numeroase aspecte.Porosenko a dorit aplicarea legii martiale pentru 60 de zile in intreaga tara. Dar dupa o sedinta parlamentara haotica, cu multe modificari, legea martiala se aplica pe doar 30 de zile, in 10 regiuni ale tarii din apropierea teritoriului rus sau a teritoriilor controlate de rusi. Nu este deloc clar cum va imbunatati aceasta masura capacitatea de aparare a Ucrainei.Cei mai multi deputati de la Kiev au considerat ca solicitarea sefului statului este exagerata. Pe 31 martie 2019 au loc in Ucraina alegeri prezidentiale. Campania electorala este prevazuta sa inceapa la sfarsitul lunii decembrie, adica in 30 de zile. Daca legea martiala ar fi fost aplicata pentru o perioada mai lunga, alegerile nu ar mai fi fost posibile, pentru ca democratia este practic suspendata pe durata aplicarii legii martiale.Presedintele a admis, totusi, ca opozitia Parlamentului a fost prea puternica. Seful statului are in prezent o pozitie slabita. Majoritatea cetatenilor nu apreciaza munca depusa de Porosenko.La cinci ani de la protestele proeuropene si anticoruptie de pe Maidan, proteste in care au fost implicate toate grupele sociale din Ucraina, reformarea politica a tarii stagneaza.Nu e deci de mirare ca multi ucraineni se tem de legea martiala. Razboiul din estul Ucrainei, purtat impotriva rebelilor sepraratisti, sprijiniti de Moscova, s-a soldat pana acum cu peste 10.000 de morti. Dar, cu privire la acest conflict, conducerea ucraineana a vorbit ani la rand doar de o operatiune antiterorista.Acum se aplica insa legea martiala, doar pentru ca nave ale marinei ucrainene au fost retinute de Rusia in stramtoarea Kerci. Sa fie o manevra electorala a unui presedinte aflat cu spatele la zid? Neincrederea exista, mai ales atat de aproape de alegerile prezidentiale.Populatia ucraineana nu vrea sa-si piarda libertatile democratice, iar partenerii occidentali cer demult masuri de stingere a conflictului si nu apreciaza escaladarea tensiunilor.In tot acest timp, Moscova continua sa se bazeze pe diplomatia navelor de razboi, cu care pedepseste mai departe Kievul.