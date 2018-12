Putin, declaratie amenintatoare la finalul G20: Razboiul va continua in estul Ucrainei

Ziare.

"Autoritatile actuale ucrainene nu au interesul sa solutioneze conflictul" intre Kiev si separatistii prorusi din estul Ucrainei, care s-a soldat cu peste 10.000 de morti de la declansarea sa, in 2014, a declarat Putin, in cadrul unei conferinte de presa. "In special prin mijloace pasnice", a adaugat el."Atata timp cat acestea vor ramane la putere, razboiul va continua (...) Este mereu mai usor sa-ti justifici esecurile economice prin razboi ", aruncand responsabilitatea asupra unui "agresor extern", a subliniat presedintele rus.Kievul si Occidentul acuza Rusia , care a anexat in 2014 peninsula ucraineana Crimeea , ca ii sustine militar pe rebelii prorusi in estul Ucrainei, ceea ce Moscova neaga cu vehementa.Tensiunile intre Moscova si Kiev s-au accentuat dupa capturarea, saptamana trecuta, de catre Garda de coasta rusa, a trei nave militare ucrainene in Marea Neagra, in largul Crimeii, si arestarea a 24 de marinari ucraineni. Rusia acuza ca acestea au intrat ilegal in apele teritoriale ruse. Putin a denuntat din nou sambata "o provocare" a Ucrainei, ale carei nave, sustine el, "au incalcat de o maniera impertinenta" frontiera rusa.La randul sau, Ucraina denunta "un act de agresiune" si a instituit, in replica, legea martiala in mai multe regiuni de frontiera.Presedintele american Donald Trump si-a anulat intalnirea prevazuta cu Vladimir Putin la Buenos Aires dupa aceasta confruntare ruso-ucraineana.