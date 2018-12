Rusia: Zanganit de arme sau razboi?

NATO manifesta ingrijorare

Avertismente din Germania

Zece avioane de lupta ale escadronului de vanatoare al armatei aeriene a 4-a ruse produc in prezent noi tensiuni intre Moscova si Kiev. Si starnesc noi temeri legate de un potential razboi in Europa.Avioanele de vanatoare de tip Suhoi Su-27 si Su-30 urmeaza a fi dislocate pe 22 decembrie dintr-o baza aeriana ruseasca in alta. Mai precis din Krimsk, regiunea Krasnodar, la Belbek, in apropiere de Sevastopol, capitala Peninsulei Crimeea, anexata de Rusia.Ministerul rus al Apararii sustine ca nu exista motiv de ingrijorare, cata vreme avioanele respective au mai fost stationate in trecut in Crimeea. Ele nu au fost mutate la Krimsk decat pe perioada unor amenajari executate la baza de la Balbek si acum urmeaza a fi readuse in peninsula de la Marea Neagra.Sa nu existe deci motive de ingrijorare? Mass-media ucrainene au avertizat in schimb ca sute de avioane de lupta s-ar afla in Crimeea, de asemenea submarine si rachete rusesti, capabile sa loveasca tinte din intreg bazinul Marii Negre. Agentia de presa ucraineana UNIAN citeaza ca sursa pentru aceasta relatare Ministerul Apararii din Kiev.Ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, a turnat in rastimp ulei pe foc. Intr-un interviu radiofonic, el a sustinut ca presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, planifica pentru sfarsitul lunii decembrie "o provocare armata" la granita cu Crimeea.Iar Rusia nu va accepta asa ceva. Porosenko va primi un raspuns cu toata puterea, a mai afirmat oficialul de la Moscova, deoarece Crimeea este "tara noastra, granita noastra". Nu vom permite ca Porosenko sa impuna acolo cine stie ce interese proprii, a adaugat el, calificand conducerea ucraineana drept "regim nazist", care intentioneaza sa lupte impotriva cetatenilor rusofoni din Ucraina si regiunea Donbas.NATO a manifestat ingrijorare fata de aceste evolutii. La intrebarea DW, Alianta a subliniat ca militarizarea Crimeii, operata de Rusia, ameninta suveranitatea Ucrainei si stabilitatea regiunii.De aceea, NATO ramane vigilenta si "ofera Ucrainei in continuare un sprijin politic si practic puternic, inclusiv livrarea unor echipamente de telecomunicatii sigure pentru fortele armate ucrainene pana la finele anului".Si Ministerul de Externe de la Berlin urmareste cu ingrijorare relatarile privind dislocarea de trupe rusesti in Crimeea.Intr-o luare de pozitie, ministerul a cerut "tuturor partilor implicate sa renunte la orice masura care ar putea agrava suplimentar situatia din regiune". Germania sprijina rezolutia adoptata de Consiliul de Securitate al ONU, care cere Rusiei sa-si retraga fortele militare din Crimeea.In cercuri diplomatice de la Moscova, preconizatele miscari de trupe rusesti nu sunt privite ca un pericol de razboi iminent. Evenimentul este privit mai degraba ca un zanganit de sabii in directia Ucrainei, un semnal de forta emis de Moscova dupa conflictul din Stramtoarea Kerci din noiembrie, cu putin timp inaintea conferintei de presa anuale a presedintelui Putin.Europa nu se afla in pragul izbucnirii unui razboi din pricina celor zece avioane stationate in Crimeea, a declarat Alexander Hramcihin, expert in cadrul Institutului pentru Analize Politice si Militare de la Moscova.El a amintit ca Rusia are stationate in peninsula, din 2014, zeci de avioane de lupta. "Nu inteleg care este problema. Daca Occidentul si-a pierdut definitiv ratiunea, sigur ca poate vedea si in relocarea unor avioane un act de agresiune", a subliniat el.Analistul militar Vladimir Serbakov nu exclude, la randul sau, posibilitatea ca Ucraina sa vrea sa instrumentalizeze miscarile de trupe ruse ca sa "amplifice isteria".In sfarsit, expertul independent rus in materie de securitate, Pavel Felgenhauer, apreciaza ca intoarcerea avioanelor la baza Balbek nu este atat de serioasa cum pare la prima vedere, dar, cu toate acestea, razboiul se apropie. "Nu este clar deocamdata ce amploare va avea acest razboi si data la care el va izbucni", a conchis el.