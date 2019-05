Premiera: Vodafone a lansat o retea 5G din Romania

Ziare.

Operatorul telecom precizeaza, intr-un comunicat de presa transmis miercuri, ca abonatii Vodafone Romania vor fi primii care se vor bucura de potentialul tehnologic al retelei 5G imediat ce telefoanele 5G vor fi disponibile pe piata."Suntem incantati ca reteaua noastra Supernet 5G este acum activa in zonele aglomerate din Bucuresti si se va extinde in alte cateva orase mari din Romania pana la finalul anului 2019. Suntem mandri sa fim pionierii acestei calatorii noi si interesante pentru serviciile de comunicatii mobile, unde tehnologia si inovatia se vor uni pentru a asigura cea mai buna experienta digitala pentru romani", declara Catalin Buliga, director de tehnologie Vodafone Romania.Anul trecut, compania a lansat in Romania prima retea NB-IoT, cu acoperire nationala, pregatita sa ofere companiilor posibilitatea de a beneficia de o gama larga de solutii si de aplicatii menite sa imbunatateasca si sa eficientizeze procesele de afaceri.Vodafone Romania este o divizie a Vodafone Group Plc., unul dintre cele mai mari grupuri de telecomunicatii mobile din lume, care ofera o gama de servicii ce include voce, mesaje, date si comunicatii fixe.Vodafone Group are divizii in 25 de tari, 41 de retele mobile partenere si operatiuni de broadband fix in 19 tari.La 31 martie 2019, compania avea 650 milioane de utilizatori ai serviciilor mobile si 19 milioane de utilizatori ai serviciilor broadband fix, respectiv 14 milioane de utilizatori ai serviciilor TV.