UPC Romania va fi cumparata de Vodafone. Tranzactia cu Liberty Global se ridica la 23 de miliarde de dolari

Liberty Global, cel mai mare operator international de cablu din lume, isi vinde activele din Germania, Ungaria, Romania si Cehia catre Vodafone, un alt mare operator telecom la nivel mondial, potrivit Wall Street Journal Acordul, care se ridica la 23 miliarde de dolari, ar da Liberty Global 10,6 miliarde cash, iar daca este finalizat, tranzactia va crea un gigant continental care le ofera clientilor internet, cablu, servicii wireless si telefonie fixa pe o singura factura.De altfel, ar fi si cea mai noua miscare pe o piata unde a devenit trend ca operatorii de servicii wireless sa se extinda pe segmentul televiziunii prin cablu sau invers. Operatorii de servicii wireless au nevoie de retele de cablu de mare viteza, pentru a transmite datele mobile catre relee pentru conexiune la internet 5G, viitoarea generatie de retea mobila - care promite sa fie suficient de rapida incat utilizatorii sa descarce un film aproape instantaneu.Ambele companii au mentionat, de-a lungul anilor, ca s-au angajat in discutii despre o posibila fuziune, in ultimii ani, insa nu au cazut de comun acord asupra pretului. In februarie, Vodafone a confirmat ca cele doua firme vorbeau, din nou, despre o posibila fuziune.Acum directorul executiv al Liberty Global, Mike Fries, a spus intr-un interviu ca s-a cazut de comun acord asupra unui pret.Strategia directorului general al Vodafone, Vittorio Colao, este ca Vodafone sa fie operatorul nr. 1 sau 2 in fiecare dintre cele peste 20 de tari in care opereaza. Compania considera ca ocupand prima sau a doua pozitie de pe piata ii permite sa se diferentieze prin retele si servicii mai bune, dar si sa justifice preturi mai mari.Gigantul Liberty Global, cu sediul in Denver si inregistrata la Londra, desfasoara operatiuni prin cablu in 12 tari europene.Acest acord nu va include activele Liberty Global din Marea Britanie si Irlanda, care concureaza direct cu Vodafone. Fries a spus ca niciuna dintre parti nu a fost interesata de fuziunea acestor afaceri.El a adaugat ca se asteapta ca autoritatile de reglementare din Uniunea Europeana sa aprobe acordul, care se va incheia pana in a doua jumatate a anului 2019.Achizitia UPC de catre Vodafone va crea in Romania un jucator fix - mobil cu afaceri totale de talia Telekom - de aproape 1 miliard de euro.Vodafone Romania transmite intr-un comunicat de presa remis miercurica tranzactia ajunge la 18,4 miliarde de euro, iar "clientii persoane fizice si juridice din Romania vor beneficia de acces la noi servicii si de investitii mai mari in cresterea vitezei si calitatii retelei de cablu"."In urma achizitiei, Vodafone va avea una dintre cele mai mari infrastructuri din Europa de retea de noua generatie ("next generation network", NGN), cu 54 de milioane de gospodarii care beneficiaza de servicii prin cablu/fibra prin propria retea si o acoperire NGN totala de 110 milioane de gospodarii si companii, inclusiv prin intermediul parteneriatelor cu alti operatori, devenind unul dintre cei mai importanti furnizori din Europa de servicii de telecomunicatii fixe si convergente pentru clientii persoane fizice si juridice", se arata in comunicatul citat.Potrivit documentului, "compania creata in urma achizitiei va putea oferi servicii TV interactive, de Internet in banda larga si de telefonie fixa, precum si servicii mobile, pentru ceisi pentru("revenue generating unit", RGU)."."Aceasta achizitie va duce la transformari semnificative si va crea un furnizor important de servicii convergente de telecomunicatii, contribuind la cresterea competitiei pe piata din Romania. Tranzactia va aduce beneficii atat pentru clientii celor doua companii, cat si pentru economia romaneasca, deoarece noua companie va actiona ca un catalizator pentru inovatia in servicii si va oferi un context mai amplu pentru investitii in reteaua fixa.Vodafone si UPC Romania au in comun o abordare axata pe calitatea serviciilor si sunt complementare prin prisma segmentelor de clienti deservite - Vodafone are utilizatorii mobili, iar UPC Romania, utilizatori de broadband si de servicii TV", a declarat Murielle Lorilloux, CEO Vodafone Romania.