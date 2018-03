Amenzi usturatoare pentru Vodafone si Orange, pentru nereguli la furnizarea serviciilor de roaming

Amenda si la Orange

a primit trei amenzi, a caror valoare se ridica, in total, la, in timp ce Orange are de achitat o singura amenda deAutoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a investigatdin cauza modului in care au fost informati utilizatorii despre modificarea conditiilor de furnizare a serviciului de roaming in Spatiul Economic European (SEE), dupa intrarea in vigoare a regulamentului europeanRegulamentulle permite celor care parasesc Romania ocazional sa defineasca o politica de utilizare rezonabila a serviciului de roaming, iar conditiile trebuie descrise, in mod detaliat, in contractele dintre furnizori si clienti.Potrivit unui comunicat de presa remis joi, Vodafone "a modificat conditiile in care utilizatorii de cartele preplatite pot beneficia de serviciul de roaming, lansand pe piata oferte noi, cu sau fara acces la acest serviciu, insa fara a-i informa in mod corect si complet pe acestia cu privire la faptul ca utilizarea/activarea serviciului de roaming este conditionata, dupa data de 15 iunie 2017, de achizitionarea unor anumite optiuni sau de dezactivarea optiunii nationale".nu si-a notificat clientii ca a modificat caracteristicile planului tarifar (extraoptiuni) de care beneficiau anterior intrarii in vigoare a regulamentului, ci si clauzele contractuale (respectiv Termenii si conditiile generale de utilizare a serviciilor preplatite) referitoare la conditiile in care este furnizat serviciul de roaming."Astfel, operatorul nu a informat utilizatorii despre faptul ca acest serviciu va putea fi utilizat doar in conditiile achizitionarii unei optiuni care ofera acces la serviciul de roaming si nici despre faptul ca acesta nu poate fi folosit daca abonatul are activa o optiune care ofera beneficii exclusiv nationale", potrivit sursei citate.Operatorul a primit o amenda deAlte sesizari primite de ANCOM au venit, pe langa cele de la clientii, si de la cei care folosesc"Investigatiile au relevat ca doi operatori,si, au aplicat utilizatorilor o politica de utilizare rezonabila, fara ca aceasta sa fi fost introdusa in contractele incheiate cu utilizatorii pe baza de abonament, respectiv, in Termenii si conditiile generale de utilizare in cazul posesorilor de cartele preplatite", precizeaza comunicatul.Astfel,siau primitpentru "neintroducerea politicii de utilizare rezonabila in contractele incheiate cu utilizatorii de servicii de telefonie mobila pe baza de abonamente".Comunicatul mai arata caa mai fost sanctionat cu o amenda in valoare depentru neintroducerea politicii de utilizare rezonabila in Termenii si conditiile generale de utilizare a cartelelor preplatite.Astfel,, iarpentru neregulile descoperite.A.D.