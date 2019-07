Comisia Europeana a acceptat ca Vodafone sa preia UPC in Romania

Ziare.

In Romania si Ungaria, Comisia Europeana nu a identificat probleme legate de un impact asupra concurentei, potrivit unui comunicat al Executivului comunitar.Grupul Liberty Global este prezent in Romania prin intermediul operatorului de telecomunicatii UPC, care este afiliat la UPC Broadband, divizia europeana a Liberty Global.Comunicatul Comisiei Europene precizeaza ca aprobarea preluarii este conditionata de respectarea in totalitate de catre Vodafone a angajamentelor asumate pentru a elimina problemele legate de concurenta."In societatea noastra moderna, accesul la servicii broadband si de televiziune de calitate si la un pret accesibil este aproape la fel de solicitat ca accesul la apa curenta. Am aprobat astazi achizitia de catre Vodafone a afacerilor Liberty Global din Cehia, Germania, Ungaria si Romania, cu conditia unor remedii menite sa asigure ca clientii vor continua sa beneficieze de preturi corecte, servicii de inalta calitate si produse inovatoare", a afirmat in comunicat comisarul Margrethe Vestager.Decizia urmeaza unei investigatii aprofundate a tranzactiei propuse, care implica achizitia de catre Vodafone a afacerilor Liberty Global din Cehia, Ungaria, Romania si Germania.Afacerile Liberty Global in aceste tari constau in mare masura in operatiuni prin intermediul retelelor prin cablu.In mai 2018, Vodafone Group a anuntat un acord de 18,4 miliarde de euro pentru preluarea operatiunilor Liberty Global din Germania, Cehia, Ungaria si Romania.