Teapa viral de pe Internetul romanesc. Pagina falsa in numele Vodafone ofera un telefon gratis

Romanii au o lunga istorie cu momente in care au fost fraieriti pe Facebook cu concursuri de tip "like & share" sau "particip".Nu, moda asta n-a trecut, iar cineva care s-a gandit sa profite pe seama campaniei Vodafone de-acum a creat pagina falsa de Facebook MyVodafone Official (cu link-ul: facebook.com/MyVodafone-Official-183491805773075).Pagina asta are sub 25.000 de abonati si si-a completat sectiuneacat de cat sa semene cu cea oficiala. A bagat numarul si site-ul oficiale. A pornit pe 24 martie si in mai putin de-o saptamana a gasit suficienti romani dispusi sa puna botul la tepe pe Net. A incarcat si cateva poze cat de cat oficiale, desi cu vechiul logo, ba chiar a si republicat mesaje oficiale.