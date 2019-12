UPC Romania ar putea disparea pana la finele lunii martie 2020. Cine ii va prelua abonatii

Ziare.

Aceasta operatiune face parte dintr-o tranzactie mai mare, realizata la nivel international.Mai exact, operatorul britanic de telefonie Vodafone a primit inca din luna iunie 2019 aprobarea Comisiei Europene (in materie de concurenta - n.red.) pentru a cumpara, cu circa 18 miliarde de euro, activele Liberty Global CEE Group Holding BV. Iar printre aceste activele pe care Vodafone a primit dreptul sa le cumpere se numara si UPC Romania, transmite Profit.ro Dealtfel, Vodafone a cumparat deja din luna iulie 2019 nu mai putin de 99,8% dintre actiunile UPC Romania. Iar potrivit unui document consultat de jurnalistii de la Profit.ro, procesul de fuziune prin absorbtie (a UPC Romania de catre Vodafone) a fost gandit sa se finalizeze pana la finele lunii martie 2020.Ulterior, compania Vodafone sustine ca va putea gandi o politica unitara de dezvoltare pentru toti clientii pe care ii va castiga prin intermediul fuziunii.Potrivit Profit.ro, cele doua companii au, in prezent 10 milioane de abonati in Romania. UPC face afaceri in Romania de 25 de ani, iar Vodafone, de 22 de ani.