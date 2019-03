Consiliul angajatilor Volkswagen blocheaza construirea unei noi fabrici in Europa de Est

Noua fabrica, ajutor pentru Skoda?

La Volkswagen se coace un nou conflict intre conducerea concernului si comitetul angajatilor. Reprezentantii lucratorilor refuza deocamdata sa-si dea acordul pentru construirea unei noi fabrici VW in estul Europei sau Turcia."In consiliul de supraveghere al VW, reprezentantii nostri vor vota impotriva", sustin surse apropiate sindicalistilor de la VW, citate de publicatia economica Handelsblatt. In loc de a construi noi capacitati de productie in estul Europei, concernul ar trebui sa se foloseasca mai bine de fabricile disponibile, care ar fi capabile sa produca mai mult.La producatorul auto de la Wolfsburg exista un conflict intern intre conducere si reprezentantii angajatilor. Wolfgang Porsche, reprezentantul celor mai puternici actionari ai VW, a criticat saptamana trecuta la Salonul Auto de la Geneva comitetul angajatilor, pe care l-a facut co-responsabil pentru structurile inchistate care ar caracteriza organizarea VW, mai ales centrala de la Wolfsburg.Consiliul de supraveghere ar dori sa-l sprijine pe presedintele concernului Herbert Diess in planurile acestuia de reorganizare a VW.Seful consiliului angajatilor Bernd Osterloh a reactionat cu indignare la afirmatiile lui Porsche. Pentru ultimele evolutii nefericite de la Volkswagen ar fi de vina exclusiv managementul grupului, nu angajatii. Intr-un interviu pentru "Braunschweiger Zeitung", Osterloh a cerut luarea de masuri impotriva persoanelor responsabile pentru actuala situatie."Nu se poate sa avem pagube de miliarrde si nimeni sa nu fie tras la raspundere", a spus el in legatura cu esecul trecerii la noile norme privind consumul si emisiile nocive, esec care a costat anul trecut VW cel putin un miliard de euro.Supararea sindicalistilor a plecat de la planurile de a reorganiza fabrica VW de la Emden, care ar urma sa se concentreze pe productia de automobile electrice. Mutarea va genera o intreaga rocada in lantul de productie VW in Europa.Productia modelului Passat la Emden ar urma sa fie mutata la o fabrica Skoda din Cehia. Skoda are nevoie de noi capacitati de productie, care ar urma sa fie realizate prin construirea unei noi fabrrici. "Skoda are nevoie de noi capacitati de productie, acest lucru nu poate fi contestat", a declarat un purtator de cuvant al VW.Managementul VW este in favoarea construirii unei noi fabrici pentru a evita viitoarele dificultati de productie de la Skoda. Volkswagen are in vedere 10 posibile locuri de construire a noii fabrici in Serbia, Bulgaria, Romania si Turcia. VW a calculat costuri de 1,3 miliarde de euro pentru noua fabrica. Statul in care va fi amplasata noua fabrica va oferi ajutoare de peste 100 de milioane de euro.Dar consiliul angajatilor sustine ca redotarea unei fabrici deja existente, pentru noile obiective de productie, ar costa doar 200 de milioane de euro. Reprezentantii angajatilor spun ca decizia de ridicare a unei noi uzine ar fi o continuare a greselilor de conducere la VW. Deja concernul ar avea destule probleme de productie cu modelele din prezent: ar exista masive dificultati cu partea electronica la noul Golf, care ar urma sa fie produs din a doua jumatate a anului la Wolfsburg.De aceea, cam 80.000 de automobile nu ar putea fi construite, ceea ce ar duce la o paguba de 400 de milioane de euro. Din cauza unor probleme similare, productia noului Passat la Emden a fost deja amanata cu jumatate de an. La Bratislava va fi stopata productia modelului de mici dimensiuni Up, fara sa existe un inlocuitor pentru acesta.Consiliul angajatilor considera ca pentru toate aceste probleme si intarzieri ar fi de vina doar conducerea VW, in frunte cu seful concernului Herbert Diess.Conducerea Volkswagen nu are probleme doar cu reprezentantii angajatilor, ci si cu propriul management. Diess este acuzat ca ar lua tot mai multe decizii de unul singur. "El nu motiveaza suficient echipa, ba chiar o face nesigura", a declarat un manager de top al concernului, citat de Handelsblatt.Diess intampina rezistenta si cu initiativa sa "Excellent Leadership". Cei 400 de manageri principali ai VW, inclusiv sefii marcilor auto din grup, ar urma sa fie verificati cu un test care le va analiza capacitatile de conducere. Concernul sustine ca initiativa vizeaza identificarea celor mai buni candidati pentru pozitiile de top la VW. Dar managerii se tem ca planul vizeaza doar inlaturarea persoanelor nedorite din conducerea grupului.