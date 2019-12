Volkswagen a anuntat productia a 1,5 milioane de vehicule electrice, in urmatorii 5 ani

Ziare.

com

Actuala tinta a brandului Volkswagen este sa produca un milion de masini electrice pana la finalul lui 2023, cu doi ani mai devreme decat era obiectivul initial. Pana in 2025, de pe noua linie ID dedicata exclusiv vehiculelor electrice urmau sa iasa 1,5 milioane de unitati.Productia modelului ID.3 a inceput in noiembrie la fabrica din Zwickau, la sud de Leipzig. Este primul model al Volkswagen exclusiv electric ce va fi fabricat pe scara mare, la un pret de aproximativ 30.000 de euro in Germania. Modelul ID.3 va fi disponibil in Europa de la mijlocul lui 2020. Pana acum au fost rezervate aproximativ 35.000 de masini de catre clientii internationali, sustin oficialii VW.Volkswagen vrea sa devina lider global pe segmentul vehiculelor electrice, dar se confrunta cu concurenta altor producatori auto, cum ar fi grupul american Tesla.Luna trecuta, Volkswagen a anuntat ca in urmatorii cinci ani va investi 60 de miliarde de euro, cu 16 miliarde de euro mai mult decat estima anul trecut, pentru a dezvolta automobile electrice si hibride.Din suma totala, partea alocata investitiilor in gama de automobile complet electrice este de 33 de miliarde euro, adica 40% din investitiile grupului, in crestere fata de 30% cat a anuntat anul trecut.Pentru a respecta cele mai stricte norme europene privind emisiile de CO2, Volkswagen intentioneaza sa lanseze pe piata 75 de modele de automobile complet electrice si aproximativ 60 de modele de vehicule electrice. Pana in anul 2029, grupul Volkswagen vrea sa vanda 26 milioane de vehicule electrice la nivel mondial, dintre care 20 de milioane vor utiliza platforma electrica MEB. Acestora li se vor adauga aproape sase milioane de autovehicule hibride, a precizat grupul german.Portofoliul grupului Volkswagen este format din 12 marci, printre care automobilele VW, Audi, Porsche, Skoda, Lamborghini, Seat, Bentley si Bugatti, dar si camioanele MAN si Scania.