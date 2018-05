Volkswagen cheama in service 410.000 de masini. Au probleme cu centura de siguranta

Ziare.

In anumite cazuri, precum "schimbarea brusca a benzilor, cu cinci persoane la bord", incuietorile centurilor "se pot suprapune", iar centura scaunului din stanga "se poate deschide", avertizeaza grupul intr-un comunicat.O solutie care necesita interventia unui tehnician "a fost conceputa", anunta grupul, care isi "sfatuieste clientii sa nu foloseasca scaunul din mijloc din spate", atat timp cat nu este efectuata reparatia.Potrivit agentiei germane DPA, problema vizeaza 219.000 VW Polo de ultima generatie si 191.000 de automobile marca spaniola Seat din seriile Ibiza si Arona.Intreprinderea cu 12 marci - cel mai mare constructor de automobile din lume - isi va contacta clientii vizati "in scurt timp", precizand ca, in afara acestei defectiuni, "masinile vizate pot circula in deplina securitate".Aceasta chemare are loc dupa o saptamana de vesti proaste pentru Volkswagen.Audi, o marca a grupului, a anuntat marti ca si-a intrerupt livrarea catre clienti a vehiculelor din modelele A6/A7 dupa ce a descoperit noi "nereguli" la moatoarele diesel.Presa germana a scris marti ca noul conducator al VW, Herbert Diess, a cooperat cu justitia americana in ancheta cu privire la scandalul motoarelor diesel trucate, obtinand garantii persoanle.Guvernul german a aprobat miercuri o lege care permite proceduri colective ale consumatorilor vizand intreprinderi, la timp pentru a permite recursuri contra VW in cadrul "Dieselgate".Volkswagen a recunoscut in toamna lui 2015 ca a echipat 11 milioane dintre masinile sale diesel cu un program informatic in masura sa falsifice rezultatul testelor impotriva poluarii si sa ascunda emisiile care depasesc uneori de pana la 40 de ori normele autorizate.