Directorul Audi a fost arestat in scandalul emisiilor

Un purtator de cuvant al companiei Volkswagen, care detine Audi, a confirmat ca Stadler a fost arestat luni, transmite BBC Procurorii din Munchen sustin ca au cerut arestarea (decisa de un judecator) din cauza riscului ca Stadler sa incerce sa distruga dovezi.Compania Audi a fost, de asemenea, implicata in scandalul emisiilor care a afectat VW inca din 2015.Luna trecuta, Audi a recunoscut ca 60.000 de masini A6 si A7 cu motoare diesel au probleme de emisie.Scandalul a izbucnit dupa ce Agentia americana pentru Protectia Mediului (EPA) a acuzat VW ca a instalat sisteme speciale pe unele autoturisme diesel pentru a evita standardele federale din SUA in materie de emisii, expunand cetateni americani la gaze poluante.Influentarea rezultatelor testelor de poluare a permis ca aproape 580.000 de vehicule diesel VW, comercializate din 2009, sa emita pana la de 40 de ori mai multe noxe decat normele legale.VW a recunoscut instalarea softurilor legale pe automobilele diesel in septembrie 2015.Acum Volkswagen trebuie sa achite daune de aproape 15 miliarde de dolari in SUA. In plus, VW va achita o amenda civila de 1,5 miliarde de dolari si o amenda penala de 2,8 miliarde de dolari.