Fostul sef al Audi a fost acuzat de frauda in scandalul emisiilor

Anuntul procurorilor vine dupa ce anul trecut, Audi, divizia de lux a grupului german Volkswagen AG, a primit o amenda in valoare de 800 de milioane de euro (927 de milioane de dolari) pentru incalcarea nivelului emisiilor poluante la motoarele diesel de sase si opt cilindri.Procuratura din Munchen a anuntat, miercuri, ca Stadler si alti trei inculpati sunt acuzati de frauda, certificare falsa a vehiculelor si reclama mincinoasa, transmit DPA, Reuters si AP.Inculpatii sunt acuzati ca ar fi dezvoltat motoare pentru masinile Audi, Volkswagen si Porsche care aveau dispozitive pentru manipularea emisiilor."Stadler este acuzat ca a stiut de manipularea emisiilor cel putin de la finalul lunii septembrie 2015, dar nu a facut nimic pentru a preveni vanzarea modelelor afectate", sustin procurorii.Este vorba de 250.000 de modele Audi, 112.000 de masini Porsche si 72.000 de vehicule Volkswagen vandute in SUA si in Europa. Stadler a fost arestat in iunie 2018 , ca parte a investigatiei asupra grupului Volkswagen si a petrecut cateva luni in inchisoare. Ulterior, Volkswagen a reziliat contractul lui Stadler din cauza investigatiei referitoare la implicarea sa in scandalul emisiilor.Procurorii nu au dat publicitatii numelor celorlalti trei inculpati, dar au precizat ca investigheaza inca 23 de suspecti in acest caz.In 2015, Volkswagen, cel mai mare producator auto mondial, a recunoscut ca a utilizat un soft care falsifica rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel. Dieselgate a costat pana acum Volkswagen 30 de miliarde de euro (33,5 de miliarde de dolari) .