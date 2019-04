Fostul sef de la Volkswagen a fost inculpat pentru frauda in scandalul Dieselgate

Ziare.

Acest scandal, denumit Dieselgate, a implicat aproximativ 11 milioane de vehicule diesel la nivel mondial si a costat grupul Volkswagen aproximativ 28 de miliarde euro.Martin Winterkorn a fost inculpat pentru "frauda" si "incalcarea legislatiei privind concurenta neloiala", fostul CEO fiind acuzat "ca nu a divulgat autoritatilor si clientilor din Europa si SUA manipularile ilegale ale motoarelor diesel dupa ce a luat la cunostinta", a informat Parchetul din Brunswick intr-un comunicat de presa, citat de AFP.Volkswagen, cel mai mare constructor auto mondial, a recunoscut in 2014 ca a utilizat un soft care falsifica rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel.Dupa izbucnirea acestui scandal, Volkswagen a promis miliarde de dolari pentru a-i despagubi pe detinatorii de autovehicule diesel din SUA.Insa, pana acum, Volkswagen a refuzat sa adopte o masura similara pentru cele 8,5 milioane de vehicule din Europa implicate in acest scandal, din cauza diferentelor existente in legislatie.