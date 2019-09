Germania, ultimatum pentru Audi, in scandalul emisiilor

Ziare.

com

In caz contrar, compania risca sanctiuni majore, informeaza ziarul Bild am Sonntag (BamS), citat de Reuters KBA ar fi trimis Audi trei scrisori in care seteaza aceasta data limita: pana la 26 septembrie, software-ul ilegal trebuie eliminat din mii de masini diesel cu motoare V6 si V8 TDI, altfel risca o amenda de 25.000 de euro pentru fiecare masina care va mai avea acel sistem.Ministerul Transporturilor din Germania preciza anul trecut ca KBA a detectat un software ilicit de control al emisiilor in aproximativ 127.000 de modele Audi cu motoare diesel Euro-6, inclusiv 77.600 de autoturisme in Germania.Un purtator de cuvant al Audi a declarat ca producatorul auto mai are putin si termina modernizarea celor "8% masini in cauza".In plus, reprezentantul a precizat ca Audi va elimina software-ul pana la deadline-ul impus.In 2015, Volkswagen, cel mai mare producator auto mondial, a recunoscut ca a utilizat un soft care falsifica rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel. Dieselgate a costat pana acum Volkswagen 30 de miliarde de euro (33,5 de miliarde de dolari).A.D.