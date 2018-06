Grupul Volkswagen a fost amendat cu 1,2 miliarde de dolari in scandalul emisiilor

Ziare.

Amenda a fost anuntata miercuri de catre procuratura si de catre Volkswagen, iar grupul auto a exprimat speranta ca astfel sa fie intoarsa o noua pagina in cazul manipularii rezultatelor testelor de poluare ale vehiculelor diesel, transmite CNN."Este una dintre cele mai mari amenzi impusa vreodata unei companii din Germania", se arata intr-un comunicat al procuraturii.Producatorul auto a precizat ca a acceptat plata acestei amenzi."Volkswagen a acceptat amenda si nu va face apel impotriva acesteia. In acest fel, Volkswagen isi recunoaste responsabilitatea pentru criza diesel", potrivit unui comunicat al grupului.Scandalul manipularii testelor de poluare ale vehiculelor diesel a izbucnit in 2015, cand Volkswagen a recunoscut in Statele Unite ca a instalat pe acestea software-uri ilegale pentru a reduce emisiile in timpul testelor.