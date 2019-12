Perchezitii la sediul central al Volkswagen in cadrul anchetei Dieselgate

Ziare.

Procurorii au precizat ca in urma perchezitiilor au fost confiscate documente.Reprezentantii Volkswagen au dat asigurari ca vor coopera pe deplin cu autoritatile, dar considera ca investigatia este nefondata. Ei au informat ca perchezitiile au legatura cu investigatia privind masinile diesel cu motoare EA 288, modelul care a urmat motorului EA 189, aflat in centrul scandalului legat de falsificarea rezultatelor testelor antipoluare.Grupul german sustine ca a dezvaluit autoritatilor relevante problema aflata in centrul noii investigatii - care se concentreaza pe angajatii VW.In cadrul simularilor, vehiculele cu motoare EA 288 nu indicau o avarie a filtrului de particule diesel, desi indeplineau standardele privind emisiile, a precizat Volkswagen, adaugand ca motorul nu avea instalat un soft ilegal.Volkswagen face obiectul unor investigatii in mai multe tari, dupa ce, in septembrie 2015, a recunoscut ca a echipat 11 milioane de vehicule vandute la nivel mondial cu un soft care falsifica rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel.Pana acum, VW a platit peste 30 de miliarde de euro pentru amenzi, costuri cu rechemarea la service si solutionarea juridica a plangerilor.Portofoliul grupului Volkswagen este format din 12 marci, printre care automobilele VW, Audi, Porsche, Skoda, Lamborghini, Seat, Bentley si Bugatti, dar si camioanele MAN si Scania.