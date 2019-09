Proces cu caracter de precedent: Incepe judecata privind plangerea colectiva impotriva Volkswagen

Procesul cu caracter de precedent este valabil pentru mii de reclamanti

Sunt termeni rigizi, dar pentru multi proprietari de automobile Volkswagen cu motor diesel reprezinta ultima speranta: procesul cu caracter de precedent. Tribunalul Superior de Land (OLG) din Braunschweig incepe de luni (30.09.2019) dezbaterea plangerii colective - o premiera in Germania.De abia in noiembrie 2018, pe fundalul scandalului diesel, s-au pus bazele juridice pentru a face posibila actionarea in justitie a concernului VW de catre pagubitii, initial inselati si apoi lasati de izbeliste de catre cei responsabili.Desi mai multe tribunale din Germania s-au confruntat inca din 2015 cu plangeri impotriva VW, cele mai multe vizau manipularile tehnice. Reclamantii solicitau asumarea responsabilitatii si despagubiri financiare.Procesul cu caracter de precedent are cu totul alta valoare. Terminologic se refera la o actiune din categoria asa-numitelor plangeri colective. In termeni mai simpli, urmeaza sa se decida in ce masura este justificat dreptul la despagubire.Caracterul colectiv decurge din faptul ca sunt aparate interesele mai multor persoane de un reprezentant comun. In cazul de fata, Uniunea agentiilor pentru protectia consumatorilor (vzbv) si Automobil Clubul German - ADAC vor reprezenta interesele tertilor.Uniunea vzbv este reclamantul-model, fiind practic organizatia care indeplineste criteriile necesare pentru a-i reprezenta pe toti in justitie, neavand nicio pretentie financiara proprie. Uniunea actioneaza exclusiv in interesul tertilor, care au acceptat sa devina parte din proces.Un reclamant intr-o astfel de pozitie nu are dreptul de a-si insusi castigul. Dar procedura este gandita pentru a evita o eventuala "industrie a proceselor", in care s-ar amesteca reclamanti profesionisti pentru a castiga bani.Plangerea reprezinta etapa preliminara a depagubirilor individuale: reprezentantii protectiei consumatorilor pot afla, in urma procesului, daca VW si-a indus clientii in eroare "premeditat si imoral" si daca se justifica astfel despagubirile financiare.. Ei se vor ghida dupa rezultatul procesului cu caracter de precedent. Va mai trece, asadar, mult timp pana la primele succese confirmate in justitie.Plangerea colectiva devine practic deschizatoare de drum, cu atat mai mult cu cat in Germania exista dreptul fundamental la protectie juridica individuala. Astfel incat pagubitii trebuie sa isi obtina singuri dreptatea.Problema este insa ca nu toti isi transeaza problemele la tribunal. Multi se tem de justitie, fie din lipsa de bani sau de timp. Sau pentru ca, pur si simplu, nu cunosc niciun avocat ori se tem de procese interminabile.Prin urmare, nu obtin ceea ce li se cuvine de fapt. Procesul cu caracter de precedent este menit sa elimine acest tip de deficite. Consumatorii se pot alatura grupului reclamantilor fara a plati nimic, fara a angaja un avocat si fara a apela la asigurarea pentru protectie juridica.In plus, drepturile pagubitilor nu se prescriu.La finalul unui astfel de proces se poate ajunge, pe langa acceptarea sau respingerea revendicarilor, si la o intelegere. Pe care reprezentantii asociatiilor consumatorilor nu o resping in acest moment.Paratul VW are o abordare cu totul diferita. Ajungerea la o intelegere nu este in interesul concernului. In urma unor procese desfasurate deja, gigantul german a fost obligat sa anuleze vanzarile automobilelor manipulate si sa inapoieze integral pretul platit de cumparatori., pana cand vor fi epuizate toate caile de apel.Daca decizia are valoare juridica, atunci ea devine obligatorie. Ceea ce se va aplica si in cazul proprietarilor de automobile diesel care se alatura plangerii colective.In cazul in care reprezentantii uniunii consumatorilor vor suferi o infrangere, atunci hotararea ii va afecta pe toti reclamantii. Niciunul dintre acestia nu va mai avea sansa de a actiona VW ulterior in justitie.Pe acelasi principiu si VW risca sa se confrunte cu un mare numar de revendicari financiare.Expertii cred insa caLa procesul de la Braunschweig se va decide doar in cazul cumparatorilor unor anumite tipuri de automobile. Mai exact: este vorba despre marcile VW, Audi, Seat si Skoda, cu motoarele de tip diesel din modelul EA 189. Pe acestea s-au montat programele ilegale si ele au fost rechemate in service.Potrivit informatiilor oferite de Ministerul federal pentru Justitie, pana la mijlocul lunii septembrie se inregistrasera ca parte reclamanta in procesul cu caracter de precedent aproape. Pana luni, 30 septembrie, numarul acestora ar putea creste.Uniunea vzbv ofera o lista de control pe baza careia se poate constata daca reclamanatul are sanse sa se alature celorlalti pagubiti.Nu doar pentru ca este o premiera in Germania, sala de judecata din Braunschweig va fi plina. Pentru a oferi spatiu avocatilor, pagubitilor, publicului si jurnalistilor,. S-a stabilit deja ca urmatoarea infatisare in proces va avea loc in noiembrie. Dar este greu de spus cand se va lua hotararea finala.