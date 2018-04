Procurorii germani au descins la Porsche si Audi, in cadrul anchetei privind emisiile poluante

Ziare.

com

Procuratura din orasul Stuttgart a transmis ca perchezitiile, in landurile Baden-Wuerttemberg si Bavaria, au legatura cu suspiciuni de frauda si publicitate falsa.Ancheta vizeaza un membru al consiliului de administratie al Porsche, un alt membru al conducerii companiei si o a treia persoana care nu mai este angajata Porsche, au precizat autoritatile.Un purtator de cuvant al companiei Porsche a confirmat perchezitiile, fara a oferi alte detalii, informeaza agentia Reuters.Grupul auto german Volkswagen trebuie sa achite daune de aproape 15 miliarde de dolari in Statele Unite ale Americii pentru instalarea la motoare diesel a unui soft pentru manipularea emisiilor poluante.Scandalul a izbucnit dupa ce Agentia americana pentru Protectia Mediului (EPA) a acuzat VW ca a instalat sisteme speciale pe unele autoturisme diesel pentru a evita standardele federale din SUA in materie de emisii, expunand cetateni americani la gaze poluante.De asemena, procurorii au descins si la doua sedii Audi, a alta firma din grupul Volkswagen. Audi a confirmat ca sediile din Ingolstadt si Neckarsulm ale companiei au fost vizate de actiunea autoritatilor.In luna iulie, procurorii din Munchen au anuntat ca au initiat o investigatie asupra companiei Audi , dupa ce Guvernul federal a acuzat divizia Volkswagen ca a inselat testele de emisii poluante.