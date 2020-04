Scandalul "Dieselgate": Volkswagen va plati despagubiri pentru peste 200.000 de clienti

Ziare.

com

Grupul VW si Asociatia Consumatorilor VZBV au incheiat, la sfarsitul lui februarie, un acord care prevede despagubirea a 260.000 de clienti eligibili, cu o suma de pana la 830 de milioane de euro.Aproape 200.000 dintre ei urmeaza sa primeasca "in zilele urmatoare" o oferta ferma in vederea unei plati "intre 1.350 si 6.250 de euro", in functie de tipul si de varsta vehiculuii echipat cu un motor diesel "trucat", precizeaza Volkswagen.Ei au la dispozitie doua saptamani - "incepand de la 5 mai" - sa refuze plata banilor.Aproximativ 21.000 de dosare se afla in continuare in studiu, in contextul in care data limita in vederea inregistrarii pe platfrma online a constructorului a fost amanata cu zece zile - la 30 aprilie.Peste 250.000 de persoane s-au inscris pana acum, a precizat un purtator de cuvant al grupului."Pornim de la principiul ca numarul acordurilor va creste dupa verificarea multor cereri sosite in ultimul moment", noteaza, citat intr-un comunicat, directorul juridic al Volkswagen Manfred Doss.Acest scandal a izbucnit in septembrie 2015, cand gigantul auto german a marturisit ca a echipat 11 milioane de vehicule cu programe informatice "trucate" si bantuie de atunci industria germana a automobilului.Este vorba despre "cel mai mare acord amiabil" din istoria germana, potrivit VZBV, care semnaleaza insa "numeroase probleme" in solutionarea dosarelor.Acordul schiteaza o idee despre cea mai vasta dintre proceduri, insa Volkswagen este vizat in continuare de zeci de mii de cereri individuale de despagubire, dintre care o parte au fost solutionate deja prin acorduri amiabile.Suma de 620 de milioane de euro pare relativ modesta in comparatie cu cele 30 de miliarde de euro - cat l-a costat pana in prezent pe constructorul german acest "dieselgate".Cea mai mare parte a acestei sume - reprezentand cheltuieli de judecata si despagubiri - a fost cheltuita pana in prezent in Statele Unite, in vederea despagubirii clientilor.Mai multi conducatori ai grupului - inclusiv actualul CEO Herbert Dies si presedintele Consiliului de Supraveghere Hans Dieter Potsch, dar si fostul CEO Martin Winterkorn si fostul director al marcii Audi Rupert Stadler - sunt vizati de anchete penale.