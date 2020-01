Volkswagen, amendat cu peste 30 de milioane de dolari in Polonia

Ziare.

com

Amenda acopera perioada cuprinsa intre 2008 si 2016 si vizeaza marcile Volkswagen, Audi, Seat si Skoda, echipate cu software-ul de control al motorului EA 189 EU 5, transmite DPA.Acest program software detecteaza momentul in care automobilul este supus unor teste si atunci reduce emisiile de oxid de azot in scopul obtinerii unor note mai bune.In schimb, in conditii reale de drum, emisiile poluante ale automobilului sunt mai mari. Cu toate acestea, Volkswagen a utilizat valorile mai mici ale emisiilor poluante inregistrate in timpul testelor pentru a-si promova automobilele in randul consumatorilor, subliniaza UOKiK.De asemenea, Autoritatea pentru protectia consumatorilor din Polonia a decis sa sanctioneze Volkswagen pentru recomandarile trimise dealerilor sai, in care acestia erau indemnati sa nu ia in seama plangerile formulate de consumatori cu privire la emisiile poluante ale automobilelor.Volkswagen trebuie sa informeze fiecare consumator care a achizitionat un automobil echipat cu un motor EA 189 EU 5 cu privire la decizia Autoritatii pentru protectia consumatorilor din Polonia.Grupul auto german a fost deja amendat pentru scandalul Dieselgate in alte tari, precum SUA, Italia si Australia.In 2019, grupul auto german Volkswagen a livrat un numar record de 10,97 milioane vehicule, cu 1,3% mai mult decat cele 10,83 milioane vehicule livrate in 2018. Volkswagen a precizat ca livrarile de autoturisme marca principala VW au crescut cu 0,5%, pana la 6,28 milioane unitati in 2019.Portofoliul grupului Volkswagen este format din 12 marci, printre care automobilele VW, Audi, Porsche, Skoda, Lamborghini, Seat, Bentley si Bugatti, dar si camioanele MAN si Scania.