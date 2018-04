Volkswagen il va da afara pe presedintele Muller, "o abordare total diletanta, ciudata, care sare in ochi"

Nu doar problemele de personal sunt in atentie

Potrivit unor ample relatari din presa germana, sefia concernului Volkswagen urmeaza sa fie preluata de Herbert Diess, care conduce in prezent destinele marcii VW (din grupul auto de la Wolfsburg fac parte nu mai putin de 12 marci).VW a anuntat oficial deocamdata doar ca are in vedere "o continuare a dezvoltarii structurii de conducere". "Ar putea fi vorba si de o schimbare a presedintelui concernului."Ce pasi concreti sunt prevazuti si care va fi soarta actulului sef Matthias Muller se va vedea pana la sedinta consiliului de supraveghere de vineri. Potrivit unor relatari din presa financiara, Muller "si-ar fi declarat disponibilitatea in principiu de a contribui la planificatele schimbari".Ferdinand Dudenhoffer, expert in bransa auto, crede ca masura vizata de consiliul de supraveghere al VW este una neprofesionista. "Este o abordare total diletanta, ciudata, care sare in ochi", a declarat el pentru DW."Nicio firma nu anunta ca planifica o schimbare la varf, ci face acest anunt doar dupa ce schimbarea a avut loc."Nesiguranta in cadrul concernului ar fi exacerbata de un astfel de anunt adresat actionarilor, angajatilor si opiniei publice, cum ca este avuta in vedere o schimbare a presedintelui concernului si potential si a altor persoane din conducere. "Asa ceva nu se face si nici nu face nimeni asa ceva, in afara de VW. Consiliul de supraveghere al VW da un exemplu extrem de ciudat", critica Dudenhoffer.Consiliul de supraveghere al Volkswagen se reuneste vineri pentru a discuta despre schimbarea posibila a structurii de conducere. Potrivit DPA, o alta tema ar fi si eventuala restructurare a concernului, cu separarea diviziei de camioane.La Volkswagen se discuta deja demult de restructurarea interna: gigantul auto german se confrunta cu structuri complexe si ar vrea sa dea mai multa responsabilitate marcilor pe care le are in portofoliu si regiunilor in care opereaza.O alta provocare este trecerea la automobilele electrice si conectarea, domenii in care concernul a investit deja miliarde.Simultan cu Volkswagen a facut un anunt similar si compania-mama Porsche SE: schimbarile din conducerea VW ar putea duce la modificari si la varful Porsche SE. Familiile Porsche si Piech, care controleaza Porsche SE, detin 52% din drepturile de vot la Volkswagen.Muller a declarat pentru revista Spiegel ca, dupa parerea sa, managementul de top de la Volkswagen ar trebui sa devina "mai tanar, mai international, cu mai multe femei". "Este o problema uriasa a concernului. (...) Mi-ar placea sa discut cu consiliul de supraveghere cum si de catre cine va fi condus concernul dupa plecarea mea."Muller are 64 de ani, iar contractul sau se incheie in 2020. El a fost numit in toamna lui 2015 in fruntea Volkswagen, dupa ce predecesorul sau Martin Winterkorn a demisionat in urma scandalului din SUA privind falsificarea de catre VW a datelor privind nivelul real al emisiilor nocive produse de automobilele sale.Volkswagen AG, cu sediul la Wolfsburg, este concernul-mama al unor marci ca Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Seat, Skoda si Volkswagen. Alte doua firme care fac parte din grup sunt MAN si Scania, care construiesc camioane si autobuze; de asemenea Ducati, care produce motociclete.La sfarsitul lui 2017, concernul Volkswagen avea 642.000 de angajati in 120 de centre de productie din intreaga lume. Europa este pe primul loc, cu 70 de centre de productie VW; alte 31 de fabrici VW se afla in Asia - din care 20 doar in China.In anii urmatori, VW vizeaza desfiintarea a 30.000 de locuri de munca, dintre care 23.000 doar in Germania.Prin adoptarea asa-numitului "Pact pentru viitor", Volkswagen ar urma sa se transforme dintr-un grup constructor de masini intr-un furnizor de servicii de mobilitate, in era digitalizarii si a electromobilitatii.