Volkswagen va plati compensatii de 830 milioane de euro soferilor din Germania, in scandalul emisiilor

Producatorul auto german Volkswagen a anuntat, sambata, ca va compensa proprietarii de masini din Germania, pe fondul poluarii excesive a motoarelor diesel, intr-un acord care va costa compania 830 milioane de euro, informeaza Reuters.In 2015, firma a recunoscut utilizarea unui software al motorului care masca depasirea nivelului de emisii poluante in cazul autovehiculelor cu motoare diesel, fapt care a atras o intreaga serie de actiuni in instanta, care au costat compania cel putin 30 de miliarde de euro in amenzi.Oferta vine in ciuda unui esec al discutiilor dintre Volkswagen si asociatia consumatorilor VZBV pentru un acord pe aceasta tema.Volkswagen a mai precizat ca toti clientii care s-au intregistrat pentru a fi compensati in cadrul VZBV isi vor primi banii.Compania a pledat vinovata pentru zeci de cazuri de incalcari ale emisiilor automobilelor pe motorina.11 milioane de automobile au instalat software-ul, care ar putea imbunatati performanta vehiculelor atunci cand acestea sunt testate pentru emisii.