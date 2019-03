Presa din Serbia anunta ca tara vecina ne-a suflat o investitie majora: Volkswagen n-a ales Romania

Ziare.

Primele masini construite in noua uzina vor fi gata in 2023, scrie Serbian Monitor . Investitia, estimata la 1,4 miliarde de euro, va crea 5.000 de locuri de munca si va produce, anual, 300.000 de masini.Totusi, informatia nu este oficiala. De exemplu, Deutsche Welle noteaza ca tara aleasa de grupul auto este Bulgaria."Avantajul Bulgariei este ca e tara membra UE, economia ei se dezvolta si este si o tara linistita", a declarat Mitko Vassilev, presedintele Camerei de Comert Germano-Bulgara, pentru DW.Nu este un secret ca germanii planuiau sa deschida o noua fabrica in aceasta parte a Europei. Volkswagen a tot afirmat acest lucru, insa dilema o reprezenta tara in care va fi construita uzina.Romania si Bulgaria erau preferate pentru ca sunt membre ale Uniunii Europene, fiind asteptat ca una dintre cele doua sa primeasca investitia. O alta favorita era Turcia, in conditiile in care detine o piata de 80 milioane de consumatori.Potrivit unor surse citate de presa de la Belgrad, cateva motive pentru care Volkswagen a ales Serbia sunt mediul economic favorabil, numarul mare de furnizori de componente auto, dar si relatiile bune cu Germania. In plus, un alt factor care a cantarit in luarea deciziei a fost faptul ca Serbia detine 10% din depozitele mondiale de litiu care vor fi utilizate pentru fabricarea de masini electrice.Contactata pentru a lamuri situatia, compania germana a afirmat ca momentan nu s-a ajuns la o decizie, insa va face anuntul oficial cand este cazul.