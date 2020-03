Seful Volkswagen: Oprirea productiei ne costa doua miliarde de euro pe saptamana

Ziare.

Grupul german, care are pe plan global 671.000 de angajati, nu face vanzari in afara Chinei si cauta modalitati pentru a relua productia in alta parte, unde nu-i pune in pericol pe angajati, a explicat Diess, transmit Bloomberg si Reuters.Acesta a adaugat: "Trebuie sa regandim productia. Disciplina pe care am avut-o in China nu o avem inca la unitatile noastre din Germania".Cererea in China, cea mai mare piata a VW, s-a redresat, dar productia este doar la jumatate fata de cum era inaintea crizei, a afirmat seful VW.Volkswagen, cel mai mare producator auto global, are 124 de fabrici in intreaga lume, din care 72 in Europa, numai in Germania fiind 28. Grupul a suspendat luna aceasta productia in Europa din cauza pandemiei.Volkswagen cauta modalitati pentru a relua productia, angajatii urmand sa pastreze o distanta sigura unul fata de altul, iar compania va spori masurile de igienizare si dezinfectare, a explicat Diess.Aceasta a adaugat: "Nu inregistram vanzari sau venituri in afara Chinei. Volkswagen inca trebuie sa acopere nivelul ridicat al costurilor fixe, de aproximativ doua miliarde de euro pe saptamana".VW poate suporta oprirea fabricilor din Europa si America de Nord si de Sud "cateva saptamani, poate luni, dar nu pe timp nedefinit". Compania are o pozitie financiara solida, dar nu exclude "masuri structurale", daca criza dureaza luni de zile sau, in cel mai rau caz, ani, a avertizat Diess.Vineri dimineata, actiunile VW au scazut cu 2,3%, la 123 euro, la Bursa de la Frankfurt, pe fondul declinului pietelor bursiere din Europa, din cauza temerilor privind efectele economice ale pandemiei de coronavirus.Grupul german, care detine brandurile Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Seat si Skoda, a vandut anul trecut 10,96 milioane de vehicule.