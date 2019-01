Un land german cere Volkswagen despagubiri din cauza vehiculelor diesel

Ziare.

Valoarea automobilelor diesel s-a prabusit in urma unei victorii obtinuta anul trecut in instanta de organizatii ecologiste germane, care a obligat primariile sa ia in considerare interzicerea circulatiei vehiculelor diesel mai vechi, astfel incat sa aduca nivelul emisiilor la nivelul prevazut in legislatia europeana, a relatat publicatia Allgemeine Zeitung, citata de Reuters.Cotidianul FAZ a relatat ca autoritatile landului au inregistrat o plangere la un tribunal din Stuttgart, la sfarsitul anului 2018, solicitand despagubiri de ordinul zecilor milioane de euro.Reprezentantii Volkswagen nu au confirmat procesul, dar au spus ca deciziile anterioare ale instantelor au confirmat punctul de vedere al companiei.Autoritatile landului Baden-Wuerttemberg nu au putut fi contactate pentru comentarii.