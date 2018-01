Volkswagen, Daimler si BMW, acuzate ca au facut teste pe oameni si maimute pentru a afla efectele gazului de esapament

Reactia Berlinului

Ziarul local Stuttgarter Zeitung a dezvaluit ca un organism in domeniul cercetarii, finantat de mai multi constructori germani de automobile, a procedat la un studiu stiintific asupra efectelor dioxidului de azot - care se gaseste in gazul de esapament - asupra unor subiecti umani.Cotidianul american New York Times (NYT) a dezvaluit, la randul sau, teste asupra unor maimute de laborator.Studiul prezentat de Stuttgarter Zeitung a fost comandat de Grupul european de cercetare asupra mediului si sanatatii in sectorul transporturilor (EUGT), dizolvat anul trecut, precizeaza publicatia germana.Potrivit Stuttgarter Zeitung, organismul de cercetare a fost finantat de constructorii germani Volkswagen, Daimler si BMW.Ziarul scrie ca aproximativ 25 de tineri sanatosi au inhalat, timp de mai multe ore, dioxid de azot in diverse doze. Testele au fost efectuate intr-un institut din cadrul Universitatii Aachen, in Germania.Impactul gazului de esapament asupra persoanelor nu a putut sa fie determinat de studiul publicat in 2016, precizeaza ziarul.Declarandu-se "consternat" de "implementarea si amploarea acestor teste", Daimler a "condamnat ferm" acest studiu. Grupul, care a dat asigurari ca nu are vreo legatura cu asa ceva, va lansa, cu toate acestea, o ancheta.NYT a dezvaluit ca EUGT a patronat, de asemenea, teste efectuate in 2014 asupra unor maimute de laborator, obligate sa inhaleze emanatii provenind de la un automobil marca Volkswagen.Scopul EUGT a fost sa apere folosirea dieselului, dupa ce Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a desemnat acest carburant drept cancerigen, precizeaza ziarul american.Mai multi membri ai Consiliului de Supraveghere a Volkswagen au reclamat o ancheta cu privire la aceste teste asupra unor maimute, scrie presa germana luni.Constructorul german, la fel ca Daimler si BMW, le-au denuntat in weekend.Guvernul german a apreciat, luni, ca fiind "nejustificabile" studiile pe oameni si maimute ale efectelor emisiilor de gaze de esapament ale masinilor."Aceste teste pe maimute si chiar pe oameni nu sunt justificabile in vreun fel din punct de vedere etic si ridica numeroase probleme cruciale care se afla la originea acestor incercari", a declarat un purtator de cuvant al Guvernului, Steffen Seibert, relateaza Reuters.Citat luni de agentia germana DPA, Bernd Althusmann, reprezentantul landului Saxonia Inferioara in Consiliul de Supraveghere a Volkswagen, a reclamat "consecinte riguroase" in cazul oricui a purtat responsabilitatea acestui studiu.La randul sau, Bernd Osterloh, seful Comitetului de Intreprindere, care face de asemenea parte din Consiliul de Supraveghere a VW, a indemnat la o ancheta detaliata cu privire la acest subiect."Daca persoanele care aveau raspundere la acea vreme sunt prezente in continuare, va trebui sa se aiba in vedere consecine la nivel personal", a spus el.Aceste dezvaluiri apar pe fondul scandalului provocat de descoperirea in 2015 a unor teste tructae de emisii ale unor automobile ale marcii Volkswagen, care a pus in discutie viitorul motoarelor diesel si a ilustrat dificultatea constructorilor in a se conforma unor reglementari tot mai stricte in privinta emisiilor de oxid de azot.Mai multe orase germane intentioneaza sa interzica anumite vehicule diesel din cauza nivelului "socant" al emisiilor de oxid de azot masurat in atmosfera.