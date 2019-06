Noul presedinte al Ucrainei cere UE sa contribuie la incetarea razboiului din estul Ucrainei

Ziare.

Fostul actor de comedie, in varsta de 41 de ani, a ales sa faca prima sa vizita oficiala externa la Bruxelles, sediul institutiilor Uniunii Europene si al NATO, relateaza AFP.Zelenski a fost primit de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si urma sa se deplaseze apoi la sediul NATO pentru o intrevedere cu secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg.El a pledat in aceasta prima vizita externa cauza copiilor victime ale conflictului cu separatistii prorusi din estul Ucrainei, soldat cu aproximativ 13.000 de morti incepand din 2014."Ma gandesc in continuu la sutele de copii ucisi de gloante in estul Ucrainei", a scris el pe pagina sa de Facebook.Potrivit ONU, 147 de copii (98 de baieti si 49 de fete) au murit in regiunea Donbas de la inceputul razboiului din estul Ucrainei, alti 363 de copii fiind raniti. Aproximativ 200.000 de copii au fost nevoiti sa-si paraseasca locuintele.