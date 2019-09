Ucraina da asigurari ca Zelenski nu va ceda in fata Rusiei: Presedintele nu este inalt, insa este puternic!

Ziare.

"Presedintele Zelenski nu este inalt, insa este puternic fizic, va fi dificil" sa-l fortezi la concesii controversate in timpul summitului in asa-zisul "format Normandia", a ironizat ministrul ucrainean Vadim Pristaiko. Nu cred ca sustinerea Occidentului pentru Kiev s-a schimbat, a adaugat el, in marja unei conferinte internationale, Yalta European Strategy, organizata de Kiev de fundatia oligarhului ucrainean Viktor Pinciuk.Presedintii ucrainean si rus urmeaza sa se intalneasca in urmatoarele saptamani la Paris pentru un summit ce-i va reuni si pe presedintele francez si cancelarul federal german, in incercarea de a face sa avanseze procesul de pace in estul Ucrainei, de cinci ani scena unui sangeros conflict cu separatistii prorusi.Aceasta reuniune, prima din ultimii trei ani, se pregateste intr-un moment in care Parisul opereaza o apropiere cu Rusia, iar oameni politici si mass-media ucrainene exprima temeri ca Occidentul, obosit de criza din Ucraina, ar putea sa-l preseze pe Zelenski la concesii dezavantajoase in fata Moscovei.Printre subiectele cele mai controversate se numara organizarea de alegeri locale in teritoriile separatiste."Alegeri libere si corecte nu pot avea loc decat intr-un mediu liber, corect si sigur", a declarat, alaturi de ministrul ucrainean, trimisul special al SUA pentru Ucraina, Kurt Volker. "Aceasta inseamna ca nu putem avea Rusia si zbirii sai care sa controleze acest mediu", a continuat el.Ucraina si tarile occidentale acuza Rusia ca ii sustine militar pe separatistii din estul Ucrainei si de facto controleaza situatia in teritoriile separatiste, ceea ce Moscova neaga.Relatiile dintre cele doua foste republici sovietice vecine traverseaza o criza fara precedent dupa anexarea de catre Rusia, in 2014, a Peninsulei Crimeea, urmata de declansarea razboiului in estul Ucrainei, care a facut pana acum circa 13.000 de morti.