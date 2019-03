Decizie istorica luata de Volvo: La cati km/h va fi limitata viteza maxima a masinilor

Ziare.

180 de kilometri pe ora va fi viteza maxima cu care vor putea fi conduse vehiculele brandului suedez, detinut de chinezii de la Geely."Volvo Cars, in calitate de lider mondial in domeniul sigurantei, trimite un semnal puternic despre pericolele de depasire a vitezei si va limita viteza maxima pe toate autoturismele la 180 km/h din 2020", se arata intr-un comunicat al nordicilor.Viziunea indrazneata a companiei urmareste ca nimeni sa nu fie ucis sau ranit serios intr-un autovehicul nou Volvo pana in anul 2020."Datorita cercetarilor noastre, stim unde sunt zonele problematice atunci cand vine vorba de a pune capat ranirilor grave si a deceselor din masinile noastre. Chiar daca o limitare a vitezei nu este un remediu complet, merita sa apelam la aceasta solutie daca putem salva chiar si o singura viata", a declarat presedintele Volvo, Hakan Samuelsson.Pe langa limitarea vitezei maxime la 180 km/h, Volvo lucreaza si la o tehnologie prin care ar putea limita in mod automat vitezele in jurul scolilor si spitalelor.I.G.