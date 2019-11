Walter Zenga, aproape de o revenire in Serie A, la o echipa cu nume - presa

Ziare.

com

Zenga are 59 de ani si e acum aproape sa semneze cu gruparea Udinese , fosta echipa a lui Gabi Torje, cu care se afla in negocieri. Zenga il poate inlocui pe banca pe croatul Igor Tudor, demis deja de friulani care au incasat in ultimele 2 partide 11 goluri Cei de la SportItalia au scris despre aceste negocieri intre Zenga si echipa din Udine. Daca cele doua parti se vor intelege, Zenga va semna un contract la inceputul saptamanii viitoare.Dupa 10 runde disputate in Serie A, Udinese se afla pe locul 14, cu doar 10 puncte. Echipa are un golaveraj dezastruos, 5-17!Ultima data cand Zenga a antrenat se intampla tot in Italia, in martie 2019, cand a fost demis de la Venezia. Udinese ar putea fi a 19-a echipa din cariera fostului mare portar al lui Inter, el intrand in istoria Stelei cu acea eliminare a Valenciei in 16-imile Cupei UEFA , in 2005.In cariera de manager, Zenga a mai bifat echipe precum Wolverhampton, Sampdoria , Catania sau Palermo.D.A.