Obsesia Trecutului sau ce poate face fosta (Trailer)

Cuplurile se despart din ce in ce mai des, sotii sau sotiile isi refac (de cele mai multe ori) viata si acest fapt naste durere, probleme sau disperare pentru una dintre parti.Inclusiv eu sunt de 7 ani intr-o relatie cu un barbat minunat care este divortat. E greu, in special cand in urma relatiei anterioare exista copii care se impart intre cei doi.De cele mai multe ori, fosta nu o accepta pe actuala: ba ca e prea frumoasa, ba ca are succes, ba ca e stangace cu copiii etc... multe, multe.De aici intervin obsesia si problemele si, in loc sa isi vada de viata si sa caute sa si-o refaca, respectiva incepe sa scormone prin trecutul actualei, prin viata actualei, incep amenintarile, telefoanele, mesajele...Nu este doar parte din povestea mea, este povestea multor cupluri. Ea incepe cam la fel, dar continua diferit, in unele cazuri chiar se ajunge la politie, spital sau cine stie ce...Despre acest subiect - obsesie, boala, probleme psihice - vorbeste si filmul Obsesia Trecutului, lansat in 2017, care a avut premiera in Romania vineri, 28 aprilie.In film, Katherine Heigl (Tess) joaca rolul obsedatei, iar Rosario Dawson (Julia) este femeia care isi doreste sa si refaca viata dupa o deceptie violenta care s-a lasat cu puscarie pentru el si cu cosmaruri si rani multiple pentru ea.La mijloc este el, David, jucat de Geoff Stults, barbatul care nu vede, nu aude, trebuie tras de urechi ca sa observe ca exista o problema, ca fosta inca il mai doreste si nu se lasa.Filmul este regizat de o femeie, Denise Di Novi, si se vede; avem de-a face cu multe detalii, foarte bine inserate si foarte bine conturate, probabil in urma unei experiente personale.O despartire e intotdeauna grea, nu intotdeauna definitiva, dar, de cele mai multe ori, fara intoarcere. Tragaciul este apasat atunci cand fosta sotie afla ca fostul sot se casatoreste cu frumoasa mulatra. De aici incepe o poveste dura si urata, in sensul in care obsesia isi arata coltii.Pana unde va merge femeia? Va invit sa vedeti in cinema; e un film de neratat!