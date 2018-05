Un serial emblematic din SUA va fi anulat dintr-un motiv fara precedent

Ziare.

Remarca a avut-o in centrul atentiei pe Valerie Jarrett, fost consilier in administratia Barack Obama."Daca Muslim Brotherhood (organizatie considerata rasista) & planeta maimutelor ar avea un copil = vj", a scris Roseanne Barr pe Twitter, conform Reuters Mesajul lui Barr i-a vizat si pe Chelsea Clinton si George Soros, sustinand ca fiica lui Bill Clinton ar fi casatorita cu nepotul miliardarului, arata CNN Apoi, actrita a cerut scuze pentru gluma rasista, dar presedintele ABC, Channing Dungey, tot a luat decizia de a anula serialul."Declaratia lui Roseanne Twitter este dezgustatoare, respingatoare si neconforma cu valorile noastre si am decis sa anulam show-ul ei", a anuntat Channing Dungey intr-o declaratie oficiala."Nu-mi pare rau pentru mine. Vreau doar sa cer scuze sutelor de oameni si minunatilor actori talentati care si-au pierdut slujbele din cauza mesajului meu stupid", a transmis actrita.Actrita a revenit apoi cu un alt mesaj in care a spus ca de vina pentru ceea ce a scris a fost un somnifer pe care l-a luat."Era ora 2 dimineata si am scris sub influenta Ambient (...) Am facut o greseala pe care nu as fi dorit sa o fac... nu o aparati, va rog", a transmis actrita pe Twitter, rugand oamenii sa nu boicoteze postul de televiziune din cauza sa.Anularea serialului a uimit intreaga lume cinematografica, decizia fiind una fara precedent, mai ales ca "Roseanne" a avut audiente record. Anul trecut, la 20 de ani de cand s-a terminat, serialul TV "Roseanne" a fost reluat de postul TV american ABC.