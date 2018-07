Franta invinge Belgia si se califica in finala Cupei Mondiale

Ziare.

com

Belgienii au inceput mai bine meciul, au avut o posesie superioara, dar Franta a speculat excelent putinele sanse avute.Inceputul confruntarii de la Sankt Petersburg le-a apartinut in totalitate belgienilor, dar Lloris a fost intr-o zi buna si a scos excelent, mai ales in minutul 22 cand a scos sutul lui Alderweireld.Dupa o jumatate de ora de joc, francezii au inceput sa dea si ei semne de viata, iar pana la pauza au ratat doua sanse prin Giroud si Pavard.Deschiderea scorului s-a produs in cele din urma in minutul 51, cand Umtiti a aparut excelent la coltul scurt si a punctat cu o lovitura de cap dupa un corner.Franta a facut din nou pasul inapoi dupa marcarea golului si a urmat un joc de contre, in care belgienii au avut din nou o posesie covarsitoare.Francezii s-au aparat insa bine pe final de meci si au reusit sa obtina calificarea in finala Cupei Mondiale 2018.In cealalta semifinala se vor intalni Anglia si Croatia, miercuri de la ora 21:00 in direct pe Ziare.com.Finala mica este programata sambata, in timp ce finala mare va avea loc duminica.90+5 - Ce ocazie!! Tolisso rateaza o sansa uriasa, sutul sau e scos de Courtois in corner!90+4 - Vertonghen vede cartonasul galben.90+3 - Ce ocazie! Griezmann primeste intr-o pozitie buna, dar trage slab in bratele lui Courtois din 16 metri.90+3 - Mbappe vede cartonasul galben.90 - 6 minute suplimentare.88 - Belgienii au o lovitura libera din marginea careului, insa francezii reusesc sa respinga.87 - Kante primeste cartonasul galben.87 - Schimbare Franta: Tolisso intra in locul lui Matuidi.85 - Schimbare Franta: Nzonzi intra in locul lui Giroud.81 - Witsel suteaza puternic din afara careului, Lloris boxeaza excelent!80 - Schimbare Belgia: Carrasco intra in locul lui Fellaini.79 - Francezii ies din propria jumatate, au o lovitura libera, insa Pogba trimite cu capul peste poarta.71 - Alderweireld vede cartonasul galben.71 - Belgienii au posesia si atacuri prelungite, dar francezii se apara bine momentan.66 - Fellaini apare bine la finalizare, dar trimite pe langa poarta cu capul.63 - Eden Hazard vede cartonasul galben.60 - Schimbare Belgia: Mertens intra in locul lui Dembele.56 - Ce ocazie!!! Mingea ajunge la Giroud in centrul careului, dar acesta este lent si suteaza in blocaj.56 - Franta pleaca pe contraatac, insa sutul lui Matuidi este blocat!51 - Kompany il blocheaza excelent in careu pe Giroud in momentul sutului.45 - Lovitura libera periculoasa din marginea careului, dar Griezmann trage in zid.40 - Pavard patrunde bine in careu, dar sutul sau din unghi e scos cu piciorul de Courtois!34 - Mbappe trimite perfect in fata portii catre Giroud, dar acesta rateaza incredibil intalnirea cu minge si reia defectuos dintr-o pozitie ideala.31 - Giroud reia cu capul pe spate, insa mingea trece pe langa poarta.28 - Belgia are o posesie covarsitoare in startul meciului, in timp ce Franta spera sa dea lovitura pe contraatac.22 - Ce ocazie!! Lloris se intinde bine si scoate de sub bara un sut pe care scria gol trimis de Alderweireld!19 - Ce ocazie!! Hazard patrunde superb in careu, suteaza puternic, dar mingea este deviata putin peste transversala!18 - Matuidi suteaza puternic de la 30 de metri, dar mingea este pe centrul portii.15 - Prima sansa a meciului! Hazard primeste in careu, suteaza cu piciorul stang din unghi, insa mingea se duce la 20 de centimetri de bara!13 - Franta incearca un contraatac, dar pasa lui Pogba spre Mbappe este prea lunga.10 - Belgia e echipa care are posesia in startul meciului. Se joaca doar in jumatatea francezilor.6 - Hazard patrunde in viteza in partea stanga, dar Umtiti respinge centrarea sa.4 - Belgia are un prim atac in partea dreapta, dar Lucas Hernandez il blocheaza pe Chadli.Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Pogba, Kante - Mbappe, Griezmann, Matuidi - GiroudCourtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Dembele, Fellaini, Witsel, Chadli, De Bruyne, Hazard, Lukaku.La casele de pariuri, Franta este considerata favorita sa se califice in finala turneului final.Partida este televizata de TVR 1 si TVR HD.In celalalt meci se vor intalni Anglia si Croatia, miercuri de la ora 21:00