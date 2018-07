"Cupa Mondiala 2018: Croatia invinge Anglia in prelungiri si va juca finala cu Franta"

Ziare.

Nationala pregatita de Zlatko Dalic a castigat cu 2-1 intalnirea cu reprezentativa Albionului, dupa prelungiri.In ultimul act al turneului final din Rusia, nationala Croatiei va infrunta Franta, intr-o partida programata duminica, de la ora 18:00 - ora Romaniei.Englezii au inceput excelent partida de pe Luzhniki din Moscova si au dat senzatia, timp de o ora, ca nu pot scapa victoria si, implicit, calificarea in finala. A venit insa golul egalizator al lui Ivan Perisic si jocul a capatat o turnura neasteptata.Dar s-o luam cu inceputul! Si anume cu golul superb reusit de Trippier in minutul 5, dintr-o lovitura de la aproximativ 25 de metri.Englezii isi puteau chiar majora avantajul dupa o jumatate de ora, cand golgheterul Harry Kane a avut o dubla ocazie, insa Subasic a salvat fantastic.Jocul a continuat in acelasi ritm si dupa pauza. Asta pana in minutul 68, cand Perisic a reluat spectaculos la o centrare din partea dreapta a lui Vrsaljko, iar Pickford n-a mai putt face nimic.Peste patru minute, acelasi Perisic a avut sansa de a-i aduce pe croati in avantaj, dar bara s-a opus, pentru ca in minutul 83, la o iesire eronata goalkeeperului englez, mijlocasul lui Inter a trimit peste poarta ramasa goala.S-a ajuns la prelungiri, unde Mandzukic a reusit sa scape de marcaj si sa marcheze golul victoriei, dupa o pasa a omniprezentului Ivan Perisic, declarat jucatorul meciului de catre FIFA.E pentru prima oara in istorie cand Croatia ajunge in finala Cupei Mondiale si o face dupa trei jocuri de 120 de minute.Pentru croati urmeaza acum Franta, care porneste favorita, dar cati oare ar fi pariat, inaintea turneului, ca Modric si compania vor ajunge pana in finala.*Apasati tasta refresh (F5) /pull down in aplicatia Ziare.com pentru actualizarea paginiimin.120 - Inca patru minute suplimentare.min.120 - Kramaric trimite in plasa laterala desi il avea complet liber pe Perisic in partea stanga.min.118 - Ultima schimbare la croati: iese Perisic, intra Modric.min.117 - Trippier s-a accidentat si nu mai poate continua. Anglia va incheia partida in 10 jucatori, intrucat a efectuat deja toate schimbarile.min.116 - Pickford retine cu dificultate la un sut de la distanta trimis de Brozovic.min.115 - Schimbare la croati: iese Mandzukic, intra Corluka.min.112 - Ultima schimbare la britanici: iese Walker, intra Vardy. Totul pe cartea atacului in aceste ultime minute.min.107 - Brozovic trimite peste poarta dintr-o pozitie buna! Englezii au fost complet nepregatiti la aceasta faza!--------------------------------------------min.105+2 - Ce ocazie! Pickford intervine senzational la un sut din doar cativa metri al lui Mandzukic, dupa o centrare excelenta a lui Perisic!min.105 - Prima repriza de prelungiri va avea doua minute suplimentare.min.101 - Schimbare in nationala Croatiei: iese Rebic, intra Kramaric.min.99 - Ce ocazie! Vrsaljko scoate de pe linia portii la o lovitura de cap trimisa de Stones! Subasic era batut!min.97 - O noua schimbare in nationala Albionului: iese Henderson, intra Dier.min.96 - Rebic intervine din spate asupra lui Rose si se alege cu un cartonas galben.min.94 - Muta si croatii: iese Strinic, accidentat, intra Pivaric.min.91 - Schimbare la englezi: iese Young, intra Rose.-----------------------------------------min.90+2 - Kane reia cu capul slab si mingea se duce pe alaturi.min.90 - Repriza secunda va fi prelungita cu 3 minute.min.84 - Ce ocazie! Pickford iese aiurea la o centrare, insa Perisic reia peste poarta!min.83 - Brozovic il vede bine in careu pe Mandzukic, insa sutul atacantului lui Juventus e pe directia goalkeeperului britanic.min.82 - Pickford e pe faza si retine o centrare a lui Perisic.min.78 - Henderson suteaza slab si departe de poarta.min.77 - Lingard trimite paralel cu poarta dintr-o pozitie buna.min.74 - Schimbare la britanici: iese Sterling, intra Rashford.min.73 - Brozovic trimite in forta, dar mult peste poarta.min.72 - BARA CROATIA! Acelasi Perisic suteaza din partea stanga, dar mingea se loveste de bara din dreapta portii lui Pickford! Mare noroc pentru britanici!min.67 - Harry Kane suteaza in plasa laterala.min.65 - Ce ocazie! Perisic suteaza de la marginea careului si mingea e blocata cu o interventie la sacrificiu a unui fundas britanic!min.63 - Sterling patrunde in careul advers, dar se dezechilibreaza in momentul sutului si Subasici respinge.min.60 - Rakitic suteaza din prima, dar minge se duce departe de poarta britanicilor.min.56 - Lovren respinge un sut al lui Lingard.min.54 - Walker primeste si el un cartonas galben.min.48 - Mandzukic se alege cu un cartonas galben, dupa ce loveste mingea dupa fluierul arbitrului.---------------------------------------------min.45 - Vom avea un singur minute de prelungiri.min.45 - Pickford greseste degajarea, Rakitic patrunde in careul britanicilor, insa aparatorii englezi reusesc sa respinga la o faza extrem de periculoasa.min.43 - Vrsaljko suteaza mult peste poarta aparata de Pickford.min.35 - Ce ocazie! Lingard trimite pe langa poarta dintr-o pozitie excelenta!min.33 - Young intervine in extremis prin alunecare si respinge din fata lui Rebic.min.31 - Pickford retine la un sut al lui Ante Rebic.min.30 - Ocazie uriasa irosita de Anglia! Harry Kane trece pe langa golul doi al britanicilor, la o faza in care a avut de doua ori sansa sa inscrie, insa Subasici s-a opus excelent!min.22 - Kane primeste de la Sterling si marcheaza, dar golul e anulat pentru o pozitie de offside mare.min.19 - Perisic suteaza putin pe langa poarta englezilor.min.14 - Maguire reia cu capul pe langa poarta.min.13 - Perisic respinge la o centrare a lui Trippier. Britanicii au inceput in forta partida, in timp ce croatii abia reusesc sa treaca mijlocul terenului.min.7 - Subasici e nevoit sa iasa din poarta pentru a prinde o minge.E cea de-a 6-a intalnire dintre Croatia si Anglia in meciurile oficiale. Britanicii au 3 victorii, in timp ce croatii s-au impus de doua ori.Partida se joaca pe stadionul Luzhniki din Moscova si e transmisa in direct la TV pe posturile TVR 1 si TVR HD.In sferturile de finala, Croatia a trecut la penaltiuri de Rusia, iar Anglia a invins Suedia cu 2-0.Castigatoarea va juca in finala mare cu Franta, in timp ce invinsa va disputa finala mica impotriva Belgiei.Subasic - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic - Rakitic, Brozovic - Rebic, Modric, Perisic - Mandzukic.Zlatko Dalic.Pickford - Walker, Stones, Maguire - Trippier, Lingard, Henderson, Dele Alli, Young - Sterling, Kane.Gareth Southgate.Cuneyt Cakir (Turcia) .