Franta cucereste a doua Cupa Mondiala din istorie, dupa o finala nebuna in fata Croatiei

Golurile au fost reusite de Griezmann din penalti, Pogba, Mbappe si Mandzukici un autogol, respectiv Perisic si acelasi Mandzukici, care profita de o gafa uluitoare a lui Lloris.Prima repriza de la Moscova a fost una spectaculoasa, cu de toate in ea, cu trei goluri mai ales, dar si cu momente in care arbitrajul a lasat loc la multe discutii, cu tot cu folosirea VAR-ului.Croatii au inceput mai bine jocul, primul sfert de ora a fost am putea spune dominat de ei, insa au lipsit ocaziile de gol. Totusi, ex-iugoslavii au presat mai mult, au fost mai activi in atac si au produs o buna impresie, cel putin spectatorilor neutri.Chiar si in aceste conditii, Franta, mult mai pragmatica, a marcat la prima sa faza de gol, in minutul 18, autogol practic semnat de Mandzukici, care si-a deviat nefericit balonul in proprie plasa, dupa o centrare din lovitura libera a lui Griezmann.Ex-iugoslavii au cerut insa offside la Pogba la aceasta faza, iar reluarile par ca le dau dreptate, arbitrul Pitana insa nu a cerut ajutorul VAR.Oamenii in alb si rosu nu au renunta insa usor, asa cum le este felul, iar egalarea a venit rapid, 10 minute mai tarziu, dupa golul impecabil marcat de Perisici, sut superb la coltul lung de la marginea careului, dupa o recentrare inteligenta a lui Vida.Cocosii galici au terminat insa mitanul in avantaj pe tabela, dupa ce Nestor Pitana a luat o decizie cel putin discutabila, a dictat un penalti pentru Franta dupa ce mingea l-a lovit in mana pe Perisic, iar arbitrul argentinian a decis ca a fost un gest voluntar si meritat dictat penalti.Griezmann a lovit calm si Franta putea intra la cabine in avantaj.Forcingul de dupa pauza al francezilor a fost uluitor, acestia au marcat doua goluri in 6 minute, minutele 59 si 65. Pogba a inceput balul cu un sut superb din afara careului, foarte bine plasat, imposibil de aparat pentru un Subasic care era si mascat.Croatii nu s-au putut ridica din pumni si au mai incasat o lovitura, cateva minute mai tarziu, sut tot de la distanta, Mbappe acum la cuvant, dar acum o mare vina o poarta portarul croat, care nu a fost deloc bine plasat, iar golul i se poate imputa fara discutii.Mbappe a devenit cel mai tanar marcator intr-o finala de CM, dupa marele Pele.Linistea francezilor si sentimentul ca nimic nu le mai poate strica petrecerea s-a naruit cateva minute mai tarziu cand Mandzukici a marcat un gol uluitor, dupa ce Lloris a vrut sa il dribleze in careul sau mic si a fost pacalit ca un copil de catre starul lui Juventus.4-2 si parea ca totul poate sa se aprinda din nou, ca un foc de artificii intr-o noapte senina de Reveillon. Croatii au atacat totusi cu ultimele puteri, disperati, ca niste luptatori de gherila, precum partizanii din Al Doilea Razboi Mondial, insa cartile erau demult jucate si impartite.Franta scrie istorie si devine campioana mondiala pentru a doua oara in istorie, dupa titlul din 1998, iar Croatia ramane cu acest argint ca cea mai buna performanta din istoria unei natiuni care se nastea in zgomotul bombelor si a mitralierelor, in 1992.Min.91: Primul galben de la croati il vede Vrsaljko.Min.90: 5 minute de prelungire vom avea!Min.88: Rakitici incearca o executie fantezista de la distanta, mult peste poarta.Min.86: Sut pe poarta al francezilor, prinde cu un mare reflex Subasici.Min.80: Fekir ii ia locul lui Giroud la nationala Frantei. Pjaca de la Juventus intra in locul lui Strinici la croati.Min.77: Sut imprecis de la distanta Rakitici.Min.72: E a doua schimbare la francezi, iese Matuidi si intra Tolisso.Min.70: Rebic e inlocuit cu Kramaric, prima schimbare la croati.Min.54: Prima schimbare in meci, iese Kante si intra N Zonzi.Min.52: Cativa fani intra pe teren si strica aceasta petrecere a fotbalului. Sunt luati cu forta si extrasi de pe teren. Momente de intrerupere!Min.51: Mare ocazie de gol Mbappe! E singur cu portarul Subasic, acesta scoate cu piciorul!Min.47: Prima mare ocazie Croatia! Rebic suteaza de la marginea careului, mingea se duce violent sub bara, scoate Lloris de sub bara.Min.45: 3 minute de prelungire avem, iar Croatia are acum corner.Min.41: Galben vede si Lucas Hernandez, tot de la francezi.Min.40: Perisic face o faza frumoasa, via Rebic, dar Mandzukici nu e atent si prinde Lloris.Min.34: Francezii cer un penalti dupa ce ei sustin ca mingea l-a lovit pe Perisici in mana. Pitana cere reluare VIDEO si merge sa vada pe monitoarele VAR. Cel mai probabil va da penalti..Min.33: Franta are un prim corner in meci.Min.27: Kante ia primul galben al partidei, fault din spate la Perisici.Min.23: S-a cerut penalti la un contact intre Mandzukici si Pogba in careu, dar Pitana nu da nimic.Min.21: Si prima ocazie pentru croati, Modrici centreaza din lovitura libera, Vida reia cu capul, dar mult alaturi.Min.17: Prima data cand Franta pune pericol la poarta croata. Mbappe mai intai si apoi Griezmann, ultimul fiind faultat si cocosii au o lovitura libera periculoasa.Min.14: Perisici are o buna sansa de gol, scapa liber pe flancul stang, dar centrarea sa spre Mandzukici e respinsa.INFO: Langa presedintele FIFA Giani Infantino este si presedintele Rusiei, Vladimir Putin.Min.12: Francezii dau senzatia ca tin prea mult de minge si atat, sunt multe pase in spate si in lateral, multi suporteri neutri huiduie acest lucru.Min.10: Prime 10 minute in care acordam o bila alba Croatiei, mult mai prezenta in joc, mai activa in atac.Min.7: Prim corner Croatia, dupa ce Mbappe respinge o centrare a lui Strinici.Min.5: Croatii au inceput mult mai bine, fac pressing, sunt mai agresivi, francezii inca nu s-au apropiat de poarta lui Subasic.Min.2: Inceput agresiv al croatilor, au facut deja 2 faulturi elevii lui Dalici.17.57: Momente emotionante la imn, sunt prezenti si presedintii celor doua state, Macron si Kitarovici.17.53: Cei 22 de fotbalisti au primit semnalul sa intre pe gazon. Ultimul act va inchide cortina acestei Cupe Mondiale. Vom asculta imediat imnurile de stat!17.51: Ne pregatim de marele meci! Philipp Lahm, campion mondial cu Germania acum 4 ani a adus trofeul pe teren. Jucatorii sunt asteptati sa intre pe teren.17.43: E implicat in spectacolul artistic si Ronaldinho, celebrul jucator brazilian de fotbal, care canta la tobe, in timp ce o soprana din Rusia interpreteaza celebra melodie Kalinka.17.37: A inceput ceremonia de inchidere a Cupei Mondiale din Rusia.17.30: Iata care este atmosfera in capitalele celor doua natiuni, acolo unde zeci, poate sute de mii de fani s-au strans sa urmareasca partida pe ecrane uriase:17.01: FIFA a anuntat oficial care sunt echipele de start la Moscova:INFO: Franta a petrecut mult mai putin timp pe teren la acest Campionat Mondial, iar acest lucru pare sa o faca favorita in confruntarea cu Croatia, care este extrem de obosita, avand 3 meciuri cu prelungiri, 2 cu lovituri de departajare. Puteti citi mai jos o analiza in extenso pe acest subiect:INFO: Croatia a atins cateva borne istorice in fotbalul mondial dupa calificarea in marea finala si Ziare.com vi le prezinta pe larg in articolul de mai jos:INFO: Francezii cred in coincidente si iata de ce spera si mai mult ca pot cuceri marele trofeu:Este prima finala cu aceste doua echipe in program in istoria Cupei Mondiale, Franta incearca sa obtina al doilea titlu dupa reusita din 1998, iar Croatia este in premiera in fata unei sanse istorice, ea bifand bronzul ca performanta maxima tot in 1998.Francezii il au ca incert pe Matuidi astazi, in timp ce Perisici si Strinici sunt cei care pot absenta in echipa lui Zlatko Dalici.Cele doua s-au mai intalnit si la turneul final EURO 2004, pe langa celebra semifinala din 1998, castigata de francezi cu 2-1. In 2004, in Portugalia, cele doua remizau in faza grupelor, 2-2.Iata mai jos avancronica pe larg a acestei partide:Echipele probabile:Arbitru: Nestor Pitana, Argentina.Partida va fi televizata pe TVR 1 si TVR HD.