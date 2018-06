Yahoo Messenger va fi inchis definitiv din 17 iulie

Ziare.

Persoanele care vor dori sa utilizeze vechiul serviciu de mesagerie instant vor fi redirectionate catre noua aplicatie de mesagerie Squirrel, noteaza The Next Web.Oath, subsidiara Verizon care opereaza Yahoo, a anuntat vineri ca va inchide Yahoo Messenger incepand de luna viitoare. "In prezent nu exista un produs disponibil care sa inlocuiasca Yahoo Messenger. Experimentam constant noi servicii si aplicatii , una dintre acestea fiind o aplicatie de mesagerie de grup pe baza de invitatie numita Yahoo Squirrel (in prezent in versiune beta) ", se arata intr-un comunicat al companiei.Yahoo a lansat prima versiune Messenger sub numele Yahoo Pager in martie 1998, pe vremea in care Snapchat, Instagram si Facebook Messenger nu existau. Sute de milioane de utilizatori de internet au folosit de atunci acest serviciu, pe o piata pe care Yahoo Messenger a concurat cu alte aplicatii similare precum ICQ, AIM a AOL sau Microsoft Messenger, precizeaza International Business Times.Oath a mentionat ca Yahoo Mail si alte servicii ale companiei vor fi in continuare active.