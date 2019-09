Yahoo! este indisponibil in mai multe zone din lume

Ziare.

com

In Romania, platforma este indisponibila de la ora locala 09.30.Mesajul primit la accesarea yahoo.com este "This site can't be reached - www.yahoo.com's server IP address could not be found".Mii de utilizatori din India, Egipt, Statele Unite si Marea Britanie au semnalat probleme de accesare a e-mail-ului pe downdetector.com.Ei au semnalat situatia si pe retelele de socializare, iar pana in prezent nu a fost facut un anunt oficial legat de problema.