Yahoo! Messenger, reinventat. Cum arata noul chat

Ziare.

com

Nu era nimeni in criza de aplicatii de chat, dar cei de la Yahoo sunt de parere ca anii de experienta obtinuti prin optimizarea Yahoo Messenger pot fi folositi intr-un scop nobil. Din acest motiv, s-a lansat de curand Yahoo Together.In ultimii ani, compania americana a trecut prin numeroase transformari si schimbari de management, dar, in mod real, m-as bucura sa dea lovitura cu noul Together. Aplicatia de chat detaliata in clipul deincorporeaza mai multe functii interesante si este disponibila gratuit pentru iPhone si Android.