Fiul lui Zinedine Zidane a semnat cu o noua echipa

Mijlocasul in varsta de 24 de ani a fost imprumutat in sezonul trecut de FC Lausanne la Rayo Majadahonda, un club din divizia secunda spaniola de la periferia Madridului, pentru care a disputat 34 de meciuri , dar care a retrogradat.Enzo Zidane era fara echipa dupa decizia echipei elvetiene de a nu-l mai pastra.Desportivo das Aves a incheiat pe locul 14 in ultima editie a campionatului portughez. Singurul sau trofeu din istorie este o Cupa a Portugaliei, castigata in 2018.