Surpriza mare in fotbalul european: Zlatan Ibrahimovic a devenit patronul unei echipe din Suedia!

Ziare.

com

Reprezentantii formatiei suedeze Hammarby au anuntat, marti, ca Ibra a preluat un pachet de actiuni."In aceasta saptamana, reprezentantii clubului Hammarby s-au intalnit cu AEG si cu Zlatan Ibrahimovic in Los angeles. AEG a informat clubul ca a vandut jumatate din partea sa in AEG Suedia lui Ibrahimovic, ceea ce inseamna ca Ibrahimovic devine actionar al lui Hammarby Fotboll AB", se arata in comunicatul formatiei.Fotbalistul se arata incantat de perspectiva de a deveni patron de club, el anuntand ca vrea sa contribuie la dezvoltarea echipei."Hammarby este un club fantastic, cu suporteri pasionati si respectat in Stockholm si in intreaga Suedie. Intotdeauna mi-a placut echipa si fanii ei si sunt impresionat de reusitele din ultimii ani. Sa reusesc sa ma implic in dezvoltarea lui Hammarby este distractiv si entuziasmant", a declarat Ibra.In momentul de fata nu este clar daca Ibrahimovic isi va continua cariera de jucator, eventual la Hammarby, sau daca isi va agata ghetele in cui si va lua pe el costumul de manager.M.D.