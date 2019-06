Gol magnific marcat de Zlatan Ibrahimovic (Video)

Ziare.

Atacantul suedez a punctat pentru gazde in minutul 84, cu o executie superba."Ibracadabra" a preluat mingea in careul advers si l-a invins pe goalkeeperul advers cu o "foarfeca" minunata.Pentru oaspeti au punctat Penilla (min.45) si Bunbury (min.60).Cu reusita din acest meci, Zlatan Ibrahimovic a ajuns la 11 goluri marcate in 12 meciuri jucate in acest an pentru LA Galaxy.37 de ani are Zlatan Ibrahimovic, care mai are contract cu LA Galaxy pana la sfarsitul acestui an.