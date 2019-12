Ibrahimovic revine in fotbalul mare

Ziare.

Dupa doi ani petrecuti in SUA, la Los Angeles Galaxy, atacantul suedez se intoarce in Europa si va semna cu AC Milan.Ibrahimovic a refuzat mai multe oferte din Premier League pentru a se intoarce la AC Milan, unde a mai evoluat in perioada 2010-2012. The Telegraph anuta Ibrahimovic, in prezent liber de contract, va semna cu AC Milan pana la sfarsitul acestui sezon.Daca evolutiile acestuia se vor ridica la nivelul asteptarilor, atunci Ibrahimovic va semna pentru inca un an cu echipa aflata pe locul 11 in Serie A.Malmo, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan, PSG, Manchester United si LA Galaxy sunt echipele din cariera lui Ibra.I.G.