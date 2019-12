Ibrahimovic si-a gasit echipa

Ziare.

com

Atacantul suedez, liber de contract dupa terminarea angajamentului cu Los Angeles Galaxy, va semna in zilele urmatoare cu gruparea rossonera, anunta Sky Sport.Ajuns la 38 de ani, Ibra va semna un contract pe 6 luni cu gruparea aflata abia pe locul 11 in Serie A.In cazul in care vor fi indeplinite anumite conditii, contractul va fi prelungit automat pentru inca un an.Zlatan Ibrahimovic a mai jucat la AC Milan in perioada 2010-2012, disputand 85 de meciuri si marcand 56 de goluri.In cariera sa, nordicul a mai evoluat pentru Malmo, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, PSG, Manchester United si LA Galaxy.I.G.