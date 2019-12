Ibrahimovic, tot mai aproape de Premier League

Ziare.

Suedezul in varsta de 38 de ani este liber de contract dupa despartirea de LA Galaxy si de saptamani bune analizeaza care va fi urmatorul pas din cariera.Britanicii de la The Telegraph sustin ca Zlatan este tentat de o revenire in Premier League, acolo unde ar fi dorit de Everton.Mutarea este insa departe de a se realiza, atacantul dorind ca in primul rand englezii sa numeasca un antrenor pe placul sau pentru a primi garantii ca va juca. Carlo Ancelotti , proaspat demis de Napoli , este favorit pentru a prelua gruparea din Liverpool, iar Ibrahimovic ar fi incantat de aceasta mutare.Cei doi au colaborat pentru o perioada la PSG , iar lotul destul de subtire al lui Everton i-ar garanta lui Zlatan suficient de multe minute in teren.Au existat discutii si cu cei de la Tottenham, acolo unde "Ibra" ar fi lucrat din nou cu Jose Mourinho , insa mutarea a picat dupa ce tehnicianul portughez i-a transmis ca ar veni ca rezerva a lui Kane.M.D.