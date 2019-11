Locuitorii unui oras din Suedia cer demolarea statuii lui Zlatan Ibrahimovici

Ziare.

O statuie de bronz a lui Zlatan Ibrahimovic a fost dezvelita in octombrie la Malmo, orasul in care s-a nascut jucatorul in urma cu 38 de ani. Atacantul a inceput sa-si faca un nume in tricoul lui Malmo FF, inainte de a evolua la numeroase formatii de top.Suporterii echipei locale nu-l pot ierta pe Ibrahimovic pentru ca a devenit actionar la alt club din Suedia, iar pe retelele de socializare a explodat furia starnita de acest gest."Indepartati-i statuia din oras", este un mesaj al fanilor furiosi. Mai mult, cineva a agatat un colac de toaleta pe un brat al statuii.Ibrahimovic este actionar al acestei grupari din Stockholm, unde nu are insa de gand sa joace, desi a publicat recent pe contul sau de Instagram o fotografie cu un tricou al acestei echipe, avand imprimat pe spate numele sau.Ibrahimovic a declarat ziarului Aftonbladet ca a achizitionat 50% din actiunile AEG Suedia, care detine 47% din actiunile lui Hammarby, devenind astfel detinatorul a aproximativ un sfert din clubul suedez, care a incheiat pe locul al treilea editia din acest an a campionatului suedez.Ibrahimovic a evoluat in ultimele sezoane la echipa americana Los Angeles Galaxy, patronata de AEG, iar contractul sau s-a incheiat la finele acestui an.Numele atacantului suedez a fost legat de mai multe cluburi din Europa, insa "Ibra" exclude o revenire in campionatul Suediei.Golgheterul all-time al selectionatei Suediei, cu 62 de goluri in 116 meciuri , Ibrahimovic a mai jucat la Ajax Amsterdam AC Milan , Paris Saint-Germain si Manchester United , cu care a cucerit numeroase trofee.